Lyon : la maire écologiste du 1er arrondissement allume le patron du 405 qui s'était plaint des travaux

La patron du bar le 405 dans le 1er arrondissement avait dénoncé dans la presse l'impact des travaux sur son activité. Il est repris de volé dans un courrier publique par la maire du 1er arrondissement de Lyon.

Yasmine Bouagga a visiblement décidé de mettre de côté la diplomatie. La maire écologiste du 1er arrondissement a adressé ce jeudi 28 juin un courrier publique au gérant du bar le 405 (en écorchant d'ailleurs son nom) qui s'était publiquement plaint des travaux réalisés devant son établissement.

Une "séquence médiatique montée de toutes pièces"

Kendall Ollieu s'était en effet ému auprès de nos confrères de BFM Lyon d'un manque de coordination avec les services de la Métropole de Lyon. Il assurait avoir perdu 90 % de sa clientèle en raison du chantier qui l'empêchait d'installer sa terrasse convenablement le soir. La Métropole de Lyon indiquait de son côté avoir proposé un rendez-vous au gérant, rendez-vous auquel il ne s'était pas présenté.

"Nous avons récemment pris connaissance de la séquence médiatique montée de toutes pièces par vos soins au sujet des travaux de la place Tobie Robatel", débute la maire écologiste, qui indique vouloir "rétablir la vérité". Yasmine Bouagga assure ainsi que "les services de la ville" ont contacté le patron "pour planifier un rendez-vous le 12 février 2025, soit plus de trois mois avant le début du chantier".

"Les trottoirs ont été élargis et vous n'avez pas manqué d'en profiter très rapidement puisque vous avez installé des tables supplémentaires sur votre terrasse"

"À votre demande, une attention spécifique a été portée à la question de votre terrasse, installée sur l'espace public métropolitain, rappelons-le", poursuit la maire du 1er qui déplore notamment des "messages parfois très virulent" de la part du gérant. "Vous oubliez d'ailleurs de préciser que nous autorisons certains usages de votre établissement dans la Galerie des Terreaux, propriété de la ville de Lyon, sans aucune contrepartie", ajoute par ailleurs Yasmine Bouagga.

"Dans quelques mois, nous aurons le plaisir de végétaliser l'espace Tobie Robatel et la rue Constantine : votre terrasse sera bien plus agréable avec les nuisances ainsi largement réduites grâce à un trafic de transit supprimé. Les trottoirs ont été élargis et vous n'avez pas manqué d'en profiter très rapidement puisque vous avez installé des tables supplémentaires sur votre terrasse" relève enfin la maire du 1er arrondissement.