Les Bad Gones ont remis un chèque de plus de 15 000 € à la fondation Fourvière.

Les Bad Gones ont récolté plus de 15 000 € pour la Fondation Fourvière avec la vente d'un tee-shirt solidaire. Les fonds permettront de restaurer les tours de la basilique.

L'association Kop Virage Nord du groupe de supporters de l'OL, les Bad Gones, a remis lundi 30 juin un chèque de soutien de 16 225 € à la Fondation Fourvière dans le cadre de la campagne de don lancée par cette dernière en novembre 2024.

Elle vise à restaurer les deux premières tours de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Ces fonds proviennent de la vente d'un tee-shirt solidaire conçu par les Bad Gones et écoulé à plus de 1 600 exemplaires.

"Cette somme vient s’ajouter aux 2,2 millions d’euros déjà collectés dans le cadre de la campagne de mécénat", indique la Fondation Fourvière. Et de rappeler : "Cette dotation des supporters lyonnais vient soutenir un projet d’envergure : la restauration urgente des deux tours les plus endommagées de la basilique. Ces structures présentent de graves désordres structurels, des fissures inquiétantes et des infiltrations d’eau"

Les travaux de restauration des deux premières tours doivent débuter lors du premier trimestre 2026.