Les nuits des mercredi et jeudi 26 et 27 juin, le métro C sera fermé à partir de 21h pour travaux d'entretien.

En raison de travaux sur les voies, le métro C sera fermé les nuits des 26 et 27 juin, à partir de 21 h et jusqu'à la fin de service. Il circulera uniquement entre les stations Hôtel de Ville Louis Pradesh et Croix-Rousse. Les arrêts Hénon et Cuire ne seront pas desservis.

Le dernier départ d'Hôtel de Ville Louis Pradel vers Cuire sera à 20h47, et celui de Cuire vers Hôtel de Ville Louis Pradel sera à 20h50. Pour assurer la continuité du service, des bus relais circuleront toutes les quinze minutes afin de poursuivre le trajet entre Croix-Rousse et Cuire.

