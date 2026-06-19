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Véronique Sarselli à la tribune le jour de son élection à la tête de la Métropole de Lyon.

Sytral : Véronique Sarselli souhaite multiplier ses indemnités par quatre

  • par Loane Carpano

    • Lors du premier conseil d'administration du Sytral, qui se tiendra le 24 juin prochain, la présidente de la Métropole et ses vice-présidents proposeront d'augmenter leurs indemnités.

    Après plusieurs semaines d'attente, le premier conseil d'administration du Sytral se tiendra mercredi 24 juin. Lors de celui-ci, la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, et ses vice-présidents, proposeront d'augmenter leurs indemnités.

    Une augmentation de 2 150 euros

    Selon les informations de Tribune de Lyon, la délibération prévoit de porter l’indemnité de la présidente à 2 877,37 euros brut, contre 727 euros lors du précédent mandat. L'indemnisation des vice-présidents, établie à 641 euros lors du mandat écologiste (sauf pour le premier vice-président Jean-Charles Kohlhaas), devrait, quant à elle, grimper à 1 356, 47 euros brut.

    Pour rappel, le nouvel exécutif avait déjà décidé d'augmenter la présidente de 700 euros, d’attribuer onze voitures de fonction au directeur général des services, à la directrice de cabinet et aux directeurs généraux. Des décisions qui n'avaient pas manqué de faire réagir l'opposition lors du dernier conseil métropolitain.

    Lire aussi : Après "100 jours d'immobilisme" les écologistes dressent le bilan des premiers mois du nouvel exécutif à la Métropole de Lyon

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