Actualité
Locaux Linamar à Saint-Chamond (Photo Google Maps)

Loire : Linamar en panne sèche à cause de la grève

  • par Augustin Monin

    • L’entreprise automobile Linamar est touchée par un mouvement de grève de la part de la majorité de ses salariés.

    L’équipementier automobile canadien Linamar est touché par un mouvement de grève. Le siège français, situé à Saint-Chamond (Loire), voit la majorité de ses 160 salariés faire grève depuis mardi 16 juin. Les grévistes réclament un treizième mois, une prime exceptionnelle et des revalorisations salariales.

    Selon les chiffres de Force ouvrière (FO) et de la CGT, repris par Le Progrès, ils seraient "130 à 140 sur les trois équipes à faire grève". Ils étaient en tout cas une cinquantaine présents devant le site de Saint-Chamond mardi dans la journée.

    Tout a commencé il y a quelques semaines, lorsque les employés de Linamar ont demandé le versement d’un treizième mois en guise de prime. Une demande refusée par la direction. Les salariés ont alors décidé d’engager un bras de fer dans les négociations. Leurs revendications sont désormais connues : le versement d’un treizième mois, une augmentation de 3,5 % des salaires ainsi qu’une prime de 1 000 euros.

    La direction de Linamar n’a pas encore entièrement répondu à ces revendications. Sa dernière offre comprend une prime de 800 € et une augmentation salariale limitée à 2,8 %. "Il y a un vrai problème de redistribution des richesses dans cette entreprise. L’année dernière, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 75 millions d’euros. Et pourtant, il y a toujours des inégalités entre les cadres et les autres salariés", avance Thomas Balijon, représentant syndical FO. Il dénonce également le comportement de la direction au début du mouvement : "Ils entraient dans l’entreprise sans nous regarder."

    Contactée, la direction de Linamar n’a pas répondu à nos sollicitations concernant la grève en cours.

    En tout cas, la position des grévistes ne changera pas tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Affaire à suivre.

    à lire également
    Affaire Roman Abreu : "il n'y a pas de volonté de prévenir et de résoudre ces violences" dénonce Bruno Bernard

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Affaire Roman Abreu : "il n'y a pas de volonté de prévenir et de résoudre ces violences" dénonce Bruno Bernard 16:30
    Le parc de Miribel-Jonage
    Près de Lyon : un sexagénaire décède des suites d’un malaise cardiaque au Grand Parc de Miribel-Jonage 16:20
    Loire : Linamar en panne sèche à cause de la grève 16:17
    Sytral : Véronique Sarselli souhaite multiplier ses indemnités par quatre 16:09
    Canicule : les évènements culturels et sportifs seront-ils annulés ce week-end à Lyon ? 16:00
    d'heure en heure
    Polymeris récompensé aux Prix et Lauriers Qualité 2026 15:15
    directrice de la compagnie M.A.
    À Lyon, la célèbre marionnette reprend vie grâce au Guignol (F)estival 15:04
    Fête de la musique 2023 dans les pentes de La Croix-Rousse
    Fête de la musique à Lyon : notre sélection des rendez-vous à ne pas manquer ce week-end 15:01
    Bruno Bernard Fanny Dubot Renaud Payre
    Après "100 jours d'immobilisme" les écologistes dressent le bilan des premiers mois du nouvel exécutif à la Métropole de Lyon 14:37
    police Lyon
    Villeurbanne : un quadragénaire visé par plusieurs tirs s’en sort indemne 14:00
    Canicule : cantine gratuite et activités sportives suspendues dans les écoles de Villeurbanne 13:38
    Les soins palliatifs ne se limitent pas à la seule question de la fin de vie. Au moins 60 % des patients du service rentrent chez eux ou en soins médicaux et de réadaptation (SMR) © Antoine Merlet
    Lyon : un rassemblement contre la légalisation de l’euthanasie organisé place Bellecour 13:00
    Fabrice Pannekoucke élu président des Quatre Moteurs pour l’Europe 12:13
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut