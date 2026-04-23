Les élus régionaux du groupe Insoumis et Communiste demandent l'abandon immédiat du projet de suppression des contrôleurs sur la ligne de TER Mâcon – Lyon – Valence.

Alors que les cheminots sont en grève depuis ce matin devant la tour InCity de la Part-Dieu, les élus régionaux Insoumis et Communistes dénoncent à leur tour le projet de suppression des contrôleurs à bord des TER d'Auvergne-Rhône-Alpes. Pour rappel, le projet prévoit la mise en exploitation des trains en "EAS" (équipement agent seul), qui permettrait aux TER de circuler sans agent à bord.

Un projet qui ne passe ni chez les cheminots, ni chez le groupe Insoumis et Communiste : "Sous couvert de modernisation et d’optimisation budgétaire, ce projet constitue une remise en cause majeure du service public ferroviaire, de la sécurité des voyageurs et de l’emploi des cheminots", déplore le groupe. Il dénonce : "Supprimer la présence humaine à bord des trains, c’est faire le choix délibéré de trains déshumanisés, où la logique de réduction des coûts prime sur la protection des usagers."

"Faire circuler des trains sans contrôleurs, c’est accepter consciemment une mise en danger des passagers"

A titre d'exemple, le groupe d'élus régionaux pointe du doigt des accidents survenus sur la ligne Mâcon-Lyon Perrache-Valence : "Dans ces situations critiques, c’est bien la présence des contrôleurs à bord qui a permis une prise en charge rapide des voyageurs, la gestion des mouvements de panique et des évacuations en toute sécurité", souligne les Insoumis et les Communistes avant de poursuivre : "Faire circuler des trains sans contrôleurs, c’est accepter consciemment une mise en danger des passagers."

Face à ce projet, le groupe d'élus régionaux revendique notamment, l’abandon immédiat du projet de suppression des contrôleurs sur la ligne Mâcon – Lyon – Valence, l’ouverture d’un "véritable dialogue associant cheminots, usagers et collectivités" et l’engagement clair qu’aucune suppression de contrôleurs ne sera mise en œuvre sur le réseau TER régional .

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