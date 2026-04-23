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Enfants collégiens cuisine
Crédit : Fabrice Schiff, département du Rhône

Des élèves rhodaniens s'affrontent lors d'un concours de cuisine à Genas

  • par Loane Carpano

    • Mardi 22 avril, s'est tenue la finale du concours de cuisine du département du Rhône "Chefs en Herbe" à Genas.

    Il y avait du monde aux fourneaux dans la cuisine du collège Le Prince Ringuet à Genas. Mardi 22 avril, six binômes d'élèves de 5e se sont affrontés lors de la finale du concours de cuisine du département du Rhône "Chefs en herbe". L'objectif ? Sensibiliser les élèves au "bien-manger" , valoriser des produits locaux et leur faire découvrir les métiers de la gastronomie.

    Quenelle lyonnaise en sauce

    Pour cette 8e édition du concours, les participants ont été invités à sublimer deux préparations emblématiques du terroir : la quenelle lyonnaise, traditionnelle ou parfumée, accompagnée d'une sauce originale et d'un Rubik's cube de fruits frais, alliant couleurs, texture et coulis maison. Le tout était noté sur 20, avec six points pour la présentation, dix pour le goût et quatre pour l'originalité.

    Parmi les six binômes finalistes sélectionnés, ce sont Emmy et Joseph du collège Jean Claude Ruet à Villié-Morgon qui se sont imposés en remportant le concours.

    Lire aussi : Des élèves rhodaniens découvrent les coulisses des entreprises du département

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