L'enseigne Printemps a annoncé la fermeture de leur boutique à Rennes, ainsi que le licenciement de 229 employés. À Lyon, le directeur étudie le dossier, en excluant la fin de son activité.

Coup d'arrêt pour les grands magasins Printemps. Dans un communiqué publié ce mardi, l'enseigne de prêt-à-porter fondée en 1865 annonce la suppression de 229 postes sur près de 3 000 et la fin des activités de la boutique de Rennes.

Les raisons évoquées par la direction concernent "un ralentissement durable des ventes des biens de consommation", une baisse du pouvoir d'achat, ainsi que la hausse de la concurrence de la mode ultra-éphémère et de la seconde main.

Ce plan de suppression de postes concerne-t-il le magasin de Lyon, situé au 42 rue de la République, dans le 2e arrondissement ? Contacté par Lyon Capitale, Jean Borges, directeur du magasin assure "qu'une fermeture est à exclure", au contraire d'une suppression de postes. "Il y aura une réorganisation des effectifs, le dossier est en cours" assure-t-il.

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