Actualité
Magasin Printemps, rue de la République à Lyon. Google Maps

Suppression de 229 postes dans les magasins Printemps : à Lyon, "une réorganisation des effectifs" prévue 

  • par Romain Balme

    • L'enseigne Printemps a annoncé la fermeture de leur boutique à Rennes, ainsi que le licenciement de 229 employés. À Lyon, le directeur étudie le dossier, en excluant la fin de son activité.

    Coup d'arrêt pour les grands magasins Printemps. Dans un communiqué publié ce mardi, l'enseigne de prêt-à-porter fondée en 1865 annonce la suppression de 229 postes sur près de 3 000 et la fin des activités de la boutique de Rennes.

    Les raisons évoquées par la direction concernent "un ralentissement durable des ventes des biens de consommation", une baisse du pouvoir d'achat, ainsi que la hausse de la concurrence de la mode ultra-éphémère et de la seconde main.

    Ce plan de suppression de postes concerne-t-il le magasin de Lyon, situé au 42 rue de la République, dans le 2e arrondissement ? Contacté par Lyon Capitale, Jean Borges, directeur du magasin assure "qu'une fermeture est à exclure", au contraire d'une suppression de postes. "Il y aura une réorganisation des effectifs, le dossier est en cours" assure-t-il.

    Lire aussi : Près de Lyon : Seb envisage 500 suppression de postes en France, pour retrouver la croissance

    à lire également
    L'ancien maire de Saint-Fons dénonce les "contradictions" de son successeur insoumis

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Suppression de 229 postes dans les magasins Printemps : à Lyon, "une réorganisation des effectifs" prévue  18:00
    L'ancien maire de Saint-Fons dénonce les "contradictions" de son successeur insoumis 17:41
    Lyon : le métro A perturbé, la reprise de la circulation estimée à 18 heures 17:15
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    2e arrondissement de Lyon : un feu d'appartement se déclare, l'occupant serait atteint du syndrome de Diogène 16:48
    Incendie au lycée des Chartreux à Lyon : les salariés de retour dans la partie non endommagée dès demain 16:40
    d'heure en heure
    Fort Boyard débarque dans ce centre commercial près de Lyon à l'automne 2026 16:24
    Accrobranche, JapanMania : Que faire à Lyon en famille pendant les vacances de Pâques ? 15:50
    Auvergne-Rhône-Alpes : une filiale d'EDF recrute 50 alternants 15:31
    CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
    Travail le 1er mai : la CGT appelle à la mobilisation à Lyon ce vendredi 15:17
    Lyon : la médiathèque de Vaise fermée pendant plus d’un an pour des travaux de rénovation 15:15
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : le centre commercial de la Part-Dieu se transforme en scène immersive 14:48
    Lyon : le marché des créateurs l’Estive de retour à la Croix-Rousse le 31 mai 14:21
    Exposition : Étienne Maury, sur les traces du loup 13:08
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut