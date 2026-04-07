L’Académie de Lyon devrait perdre 5 000 élèves à la rentrée 2026

À l’issue du Conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN), plusieurs mesures ont été adoptées, dont la création de 33 pôles d’appui à la scolarité.

Alors que les syndicats de l’éducation alertent depuis plusieurs semaines sur la possible fermeture d’environ 150 classes à la rentrée prochaine dans le Rhône, dont 62 à Lyon, l’Académie de Lyon promet un "accompagnement renforcé" pour les élèves à l’issue du Conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN) qui s’est tenu ce mardi 7 avril.

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Le département va perdre 5 000 élèves à la rentrée de 2026

Plusieurs mesures relatives à la première phase de la carte scolaire du premier degré pour la rentrée 2026 dans le Rhône ont ainsi été arrêtées. Dans le détail, l’Éducation nationale évalue à 5 000 le nombre d’élèves que s’apprête à perdre le département en septembre, et à "près de 13 500 élèves" entre 2026 et 2028.

Cette baisse démographique se traduit "par des classes moins chargées dans les écoles du département, avec en moyenne 20,8 élèves par classe, alors que certaines en accueillaient plus de 32 ou 33 il y a encore quelques années", indique encore l’Académie de Lyon dans un communiqué.

33 pôles d’appui à la scolarité créés

Partant de ce constat, la "priorité est claire : garantir à chaque élève un accompagnement plus attentif et soutenir les équipes éducatives dans leur mission." À ce titre, 33 pôles d’appui à la scolarité (PAS) vont être créés, permettant ainsi "de mieux accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers et leurs familles, tout en apportant un soutien direct aux équipes pédagogiques."

La semaine passée, une enseignante de l’école Jules Verne, dans le 3e arrondissement de Lyon, s’inquiétait auprès du maire Grégory Doucet du manque de moyens mis dans les établissements scolaires, notamment pour recruter des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH).

Une attention particulière sera notamment portée aux territoires ruraux afin de garantir "l’équilibre" entre les villes et villages. "Les écoles relevant de l’éducation prioritaire continuent par ailleurs de bénéficier d’effectifs particulièrement réduits, permettant de maintenir un accompagnement pédagogique renforcé dans ces territoires", salue enfin l’Académie de Lyon.

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