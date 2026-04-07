L'ancien maire de Saint-Fons dénonce les "contradictions" de son successeur insoumis

Dans un communiqué de presse diffusé ce mardi, le maire sortant de Saint-Fons Christian Duchêne attaque son successeur, l'insoumis Hadi Mebarki, et l'exhorte à assumer ses responsabilités.

C'est une interview qui a fait grand bruit au sein de l'ancien exécutif de Saint-Fons. La liste Saint-Fons Citoyenne, conduite par le maire sortant Christian Duchene (DvG) dénonce des "contradictions" de la part du nouveau maire France Insoumise (LFI) de la commune, Hadi Mebarki, lors de sa première prise de parole chez nos confrères du Progrès ce samedi. Si l'ancien édile a tenu à saluer la décision de son successeur de ne pas désarmer la police municipale, il rappelle tout de même que les armes servent aussi à protéger la police, en plus des citoyens. Une chose que M. Mebarki "semble oublier", tacle Christian Duchêne.

Il assume également des dysfonctionnements au sein de la police municipale, mais tempère son propos en expliquant que la plupart d'entre eux "ont été produits par le complot ourdi par l’ancien chef de service déchu et Mme (Nadia : Ndlr)Touris (candidate aux municipales) qui vient d’annoncer son soutien à M. Mebarki."

"Quel mépris pour le personnel communal"

Dans son entretien, Hadi Mebarki dénonçait "les graves problèmes de transparence et de compétence" dans les services. À cela, la liste Saint-Fons Citoyenne s'exclame : "Quel mépris pour le personnel communal ! Quelle drôle de manière de faire pour tenter de gagner leur confiance que de jeter le discrédit sur l’ensemble du personnel ! Mais cette méthode, c’est aussi, l’incarnation de la pratique habituelle de M. Mebarki : nier ses responsabilités."

La liste dont les bulletins ont été invalidés au premier tour des municipales s'étonne donc des déclarations du nouveau maire et explique que l'activité de la police municipale était présentée tous les ans à tous les élus, dont faisait parti Hadi Mebarki. Christian Duchêne tacle également des adjoints LFI qui étaient responsables de ces services, comme le CCAS, durant le précédent mandant. Une lettre qui se clôture par une incitation à prendre ses "responsabilités" destinée à Hadi Mebarki, ancien adjoint du maire sortant.

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