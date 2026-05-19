Un mardi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 21 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est un mardi plutôt nuageux qui attend toute l'agglomération lyonnaise avec des températures en légère hausses.

Ce mardi 19 mai 2026, le temps s'annonce mitigé à Lyon. De nombreux nuages seront présents dans le ciel lyonnais en marge d'un front avec une ondée possible en fin de journée. Le soleil pourrait malgré tout se faire une place dans la journée.

Côté températures il fait 8 degrés ce matin et le mercure grimpera jusqu'à 21 degrés au meilleur de la journée. Des températures en hausses qui se rapprochent des valeurs de saison.