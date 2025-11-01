Actualité
La piscine où est entreposé le matériel nucléaire radioactif. (@Vincent Guiraud)
Au cœur du Bugey : immersion dans les entrailles du nucléaire français

  • par Vincent Guiraud

    • La centrale nucléaire du Bugey, dans l'Ain, produit près d'un tiers de la consommation électrique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon Capitale vous emmène au cœur de cette centrale nucléaire, au plus proche de l'un de ses quatre réacteurs, sous très haute surveillance.

    Située à 35 kilomètres à l'est de Lyon, la centrale nucléaire du Bugey ne passe pas inaperçue dans le paysage aindinois. Ses quatre tours aéroréfrigérantes, visibles plusieurs centaines de mètres à la ronde, sont le premier contact visuel avec cette centrale en service depuis juillet 1972. Après avoir exploité un premier réacteur dit à l'uranium naturel graphite gaz, Bugey-1, de 1972 à 1994, - réacteur qui est aujourd'hui en phase de démantèlement - EDF exploite sur ce site d'une centaine d'hectares quatre réacteurs à eau pressurisée (REP).

    Le projet EPR2 au Bugey

    Au total, la centrale du Bugey fournit chaque année 7% de la production nucléaire en France. Et pourrait dans les prochaines années accueillir deux nouveaux réacteurs, de dernière génération, dits EPR2, sur un site situé à proximité immédiate de l'actuelle centrale sur la rive droite du Rhône. Le site du Bugey a été sélectionné, avec celui de Penly, en Normandie et de Gravelines, dans le Nord, pour accueillir une paire de réacteurs qui devrait être mise en service à l'horizon 2040.

    Les tours de la centrale du Bugey. (@Vincent Guiraud)

    Quatre tours aéroréfrigérantes utilisées par seulement deux réacteurs, voici pourquoi
    Sur les quatre réacteurs actifs que compte la centrale, deux sont refroidis en circuit ouvert sur le Rhône, et deux autres en circuit fermé sur les tours aéroréfrigérantes. Les réacteurs 2 et 3 sont directement refroidis par de l’eau pompée dans le Rhône puis restituée au fleuve tandis que les unités 4 et 5 utilisent, elles, chacune deux tours pour permettre leur refroidissement. Une complémentarité qui permet au Bugey de limiter l’échauffement du fleuve ainsi que la consommation en eau.

    Exceptionnellement, l’exploitant a permis à Lyon Capitale de pénétrer le site au plus près de l’un des quatre réacteurs produisant chaque année près d’un tiers de la consommation électrique des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes.

    Il vous reste 81 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

