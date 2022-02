Le "nouveau nucléaire", notamment les EPR2, décidé par Emmanuel Macron, sera pensé, conçu et réfléchi par des milliers d’ingénieurs et de techniciens de haut vol à Lyon. Explications et effets atomiques.

Selon un sondage d’Elabe datant de novembre 2021, 56 % des Français considèrent l’atome comme une "énergie du futur".











C’est une onde de choc d’ampleur inédite et hyper ciblée. Du jamais vu depuis plusieurs décennies à Lyon. D’ici 2026, 1 100 ingénieurs et techniciens de très haut niveau – certains migreront de la tour Areva, à La Défense – mettront le cap sur Gerland (dont 600 à l’horizon 2023). Ce sont eux qui formeront les équipes chargées du dossier EPR2, les futurs réacteurs nucléaires français.Les campagnes de recrutement pour les techniciens vont être lancées en février, celles destinées aux ingénieurs en avril. Tous intégreront Edvance, une filiale d’EDF et "jalon essentiel de la refondation de la filière nucléaire française", qui conclut le rapprochement des ingénieries d’EDF et de Framatome (conception de centrales nucléaires, et dont l’énergéticien est le premier client).Les équipes d’Edvance investiront progressivement 14 000 m2 de bâtiments flambant neufs, au cœur des Jardins du Lou, au pied du Matmut Stadium, en bordure de l’avenue Tony-Garnier. Là où l’Olympique lyonnais a échoué à remporter la Ligue des champions, Edvance compte bien surclasser la concurrence.Au-delà d’être l’une des transactions immobilières de référence du marché tertiaire lyonnais de l’année 2021, cette implantation est symbolique à plus d’un titre. D’emblée, elle renforce le statut de Lyon comme "plateforme extrêmement puissante pour l’industrie nucléaire française", selon Thierry Caillon, responsable de la communication du groupe régional Rhône-Ain-Loire de la Sfen (Société française d’énergie nucléaire). Confirmant ainsi le solide ancrage économique nucléaire local. Il suffit de jeter un œil au panorama atomique local pour s’en faire une idée : 1 200 entreprises (avec, pour la moitié d’entre elles, un chiffre d’affaires nucléaire qui représente plus de 20 % du total annuel), 48 000 salariés et la première marche du podium des régions productrices d’énergie nucléaire en Europe. Quant à l’avenir, cette implantation positionne Lyon comme "the place to be en Europe pour l’innovation et l’ingénierie nucléaire", d’après Jean-François Debost, directeur général de Nuclear Valley, le pôle de compétitivité de la filière nucléaire française.