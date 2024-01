Stationnement à Lyon : le tarif visiteur baisse en hypercentre et augmente ailleurs

La Ville de Lyon a dévoilé la nouvelle grille tarifaire du stationnement visiteur appliquée dès cet été. Les tarifs baissent en hypercentre, et augmentent dans le reste de la ville.

Annoncée au printemps 2023, la nouvelle politique de stationnement à Lyon, dite "progressive", sera appliquée dès le mois de juin a annoncé ce mardi lors d'une conférence de presse, Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités. Cette nouvelle tarification prend ainsi quatre critères en compte : le poids du véhicule, sa motorisation, le nombre d'enfants du foyer ainsi que le revenu fiscal de référence par part de ce dernier.

Fin des zones Presto et Tempo

La nouvelle grille tarifaire pour le stationnement des visiteurs a ainsi été dévoilée ce mardi. Tout comme le tarif résident elle se divise en trois tarifs : réduit, standard et majoré. Le premier, qui devrait selon la municipalité concerner 20 % des visiteurs, s'applique uniquement aux propriétaires d'un véhicule de moins de 1 000 kg (Twingo, C1...) ou électrique. La grille majorée concernera quant à elle les propriétaires de voiture thermique de plus de 1 525 kg, hybride de plus de 1 900 kg et électrique de plus de 2 100 kg.

La nouvelle grille tarifaire du stationnement visiteur à Lyon.

Le tarif standard concerne toutes les personnes ne répondant à aucun des critères des grilles réduites et majorées. Fini donc les zones Tempo et Presto (hypercentre), place à trois tarifs uniformes peu importe où l'on stationne. Dans l'ensemble, les tarifs diminuent donc en Presqu'île, y compris pour la grille tarifaire majorée. En revanche, ils augmentent globalement - sauf en réduit - par rapport aux tarifs de l'actuelle zone Tempo qui concerne la majorité de Lyon.

Un tarif majoré pour les propriétaires de véhicules thermique de plus d'1,5 tonne

Concernant les résidents, le tarif unique de 20 € par mois laissera place à trois tarifs mensuels. D'abord, le tarif réduit, à 15 € par mois. Pour en bénéficier, il faudra répondre à l'un des trois critères suivants : être propriétaire d'un véhicule thermique ou électrique de moins de 1 000 ou 2 200 kg, avoir au moins trois enfants à charge, avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 13 800 €. Selon Valentin Lungenstrass, "cette tarification concernera 50 % des foyers lyonnais et 60 % des familles avec enfants", y compris les plus riches.

La nouvelle grille tarifaire du stationnement résident à Lyon.

Le tarif standard passe quant à lui de 20 à 30 €. Il concernera les propriétaires de véhicules thermiques dont le poids à vide est compris entre 1 000 et 1 525 kg, et de véhicules hybrides rechargeables de 1 000 à 1 900 kg. Enfin, les Lyonnais concernés par le tarif majoré devront quant à eux débourser 45 € par mois. Il s'agit des propriétaires de véhicules thermiques dont le poids à vide dépasse les 1 525 kg, de véhicules hybrides rechargeables de plus de 1 900 kg et de véhicules électriques de plus de 2 200 kg.

Des nouveaux dispositifs simplifiés pour les professionnels

Selon les estimations de la municipalité, cette nouvelle tarification devrait se faire à l'équilibre. "Entre ceux qui paieront moins cher et ceux qui paieront plus cher, le système s'équilibrera", assure Valentin Lungenstrass. Des simplifications ont par ailleurs été mises en place sur les grilles tarifaires dédiées aux professionnels, et de nouveaux secteurs d'activité seront concernés par les différents dispositifs de la Ville.

Dès juin 2024, les tickets horaires pour le dispositif "pro dépannage urgent" ne seront plus qu'un lointain souvenir. Ils seront remplacés par un abonnement annuel dépendant de la flotte de l'entreprise abonnée et de la motorisation du véhicule. Un nouveau dispositif "pro chantier" sera par ailleurs créé avec les mêmes modalités pour élaborer la grille tarifaire. Enfin, un dispositif "pro artisan-commerçant" sera également créé avec un droit annuel à régler et un ticket journalier, hebdomadaire ou mensuel à payer. L'objectif de ce dispositif est de "faciliter le stationnement pour accompagner les artisans-commerçants", explique la Ville de Lyon.

A noter que les dispositifs "dépannage urgent" et "pro santé" seront ouverts à nouveaux codes NAF et métiers. Ces nouvelles grilles tarifaires seront présentées au vote lors du conseil municipal du 21 mars.

