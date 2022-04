Sortie à Lyon : redécouvrez le véritable théâtre Guignol

Voilà une sortie idéale pour les jours pluvieux de ce début avril : une représentation du véritable théâtre Guignol au Grand Hôtel-Dieu à Lyon

Depuis 1948, le véritable théâtre Guignol amuse petits et grands au sein du parc de la Tête d'or à Lyon. Depuis la mi-février, les marionnettes lyonnaises bénéficient d'un nouveau lieu de représentation, dans le Grand Hôtel-Dieu.

Une sortie familiale

Situé dans la cour du midi du bâtiment historique lyonnais, le véritable théâtre Guignol propose ses pièces traditionnelles le samedi, le dimanche et le mercredi à 15h et à 17h (tous les jours durant les vacances scolaires à 11h30, 15h et 17h). Au programme de ce mois d'avril : La bête fantastique du Gévaudan ; Guignol, dentiste ; La rivière de diamants ; Le château hanté ; La bourse ou la vie. Chaque spectacle dure 25 à 30 minutes et s'adresse aux enfants dès deux ans.

À lire aussi : Saga lyonnaise : La fabuleuse histoire de Guignol, âme (toujours) vivante de Lyon

Tarifs : 7 à 8€. Moyens de paiement : il est possible payer en monnaie locale Gonette. Billetterie ici.