Isère : une journée 100% vélo d'occasion à l'Isle-d'Abeau

Plutôt que d'acheter un vélo neuf, une association iséroise en propose d'occasion le 3 avril toute la journée.

L'Association porte de l'Isère environnement (APIE) de Villefontaine propose une bourse aux vélos demain, dimanche 3 avril de 10h à 17h à l'Isle-d'Abeau le Bourg. Accompagné par son atelier d'auto-réparation, l'association iséroise proposera aux usagers de venir déposer leurs cycles le matin.

"Bon pour la santé"

La vente s'effectuera l'après-midi, selon l'estimation faite par les bénévoles. Le public trouvera, lors de cette journée, tous les types de vélos (sport, loisirs, urbain, vélotaf,… ) et dans toutes les tailles. Comme en 2019, un espace sera réservé aux vélos pour enfants. "Un vélo d’occasion est un bon compromis pour s’initier à moindre frais. De plus en plus en vogue, pour le loisir ou pour les déplacements du quotidien, le vélo est indispensable : il est bon pour la santé, pour le portefeuille et pour l’environnement…", vante l'association, qui prend une commission de 10% sur chaque vente afin de financer la journée.

Plus de 8 millions de vélos inutilisés

Cette journée s'inscrit dans une dynamique favorable à la pratique du vélo. Selon l’étude de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) sur L’Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France en 2020, les Français possèdent 35,7 millions de bicyclettes dont près d’un quart sont inutilisées. Alors que la ville de Lyon vient de passer en zone 30 km/heure, ce pourrait être le moment de s'équiper !