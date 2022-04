Lyon : le musée des Confluences déplace ses cabanes à histoires à Villeurbanne

Les Cabanes à histoires du musée des Confluences s’installent à Villeurbanne jusqu'en février 2023.

Véritables cocons sonores, les cabanes à histoires du musée des Confluences s'installent pour un an en différents lieux de Villeurbanne. Cela a commencé à l’école Louis-Pasteur, jeudi 31 mars. Les élus ont inauguré cette première installation, qui perdurera jusqu'en mai. Une cabane sera ensuite proposée à l’Ehpad Henri-Vincenot (juin-août 2022), à l’Insa (septembre-novembre 2022), puis au Médipôle (décembre 2022 – février 2023).

Accessibles à toutes et tous, petits et grands, ces cabanes renferment de véritables trésors sonores. Un squelette de baleine, une coiffe amazonienne kayapo, une ammonite irisée ou encore une armure de samouraï, autant d’objets qui constituent les collections du musée des Confluences racontés sous forme de récits sonores de six à huit minutes. Des cubes qui invitent à un voyage sensoriel, immersif et pédagogique.

Une première version de ces cabanes hors-les-murs avait été installée à Francheville durant les dernières vacances de Noël, puis en différents lieux de Lyon.