La vigilance jaune aux orages est maintenue vendredi 7 juillet dans six département d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Des orages sont encore attendus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 7 juillet. D’après le dernier bulletin publié par Météo France, des perturbations pourraient notamment éclater dans la Loire, le Rhône, le Cantal, l’Ain, la Haute-Savoie et le Puy-de-Dôme à partir du milieu d’après-midi et jusqu’en fin de soirée. Ces six départements seront donc placés en vigilance jaune aux orages au cours de la journée.

Cantal, Puy-de-Dôme, Loire : 16 heures à au moins minuit

16 heures à au moins minuit Rhône : 18 heures à au moins minuit

18 heures à au moins minuit Ain, Haute-Savoie : 20 heures à au moins minuit

Des orages à Annecy, pas à Lyon

À noter que localement, à Lyon des orages ne sont pour le moment pas attendus pour la journée. Idem à Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse ou encore Clermont-Ferrand, où de simples averses sont annoncées dans la soirée. En revanche, du côté d’Annecy des orages devraient toucher la ville tout au long de la nuit, de minuit à 5 heures du matin.