Orages : le Rhône et 85 départements en vigilance jaune

Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Météo-France place le Rhône en vigilance jaune orages ce samedi, comme la quasi-totalité du pays, Ardèche exclue.

Après une semaine quasi-estivale, l’atmosphère devient instable : Météo-France et la préfecture activent la vigilance jaune "orages" sur tout le département du Rhône. Les températures devraient encore atteindre les 25°C dans l’après-midi, mais des rafales de sud pouvant atteindre 50 km/h prépareront des foyers orageux attendus en soirée ; de brèves averses, parfois accompagnées de grêle, ne sont pas exclues. Les autorités recommandent d’anticiper les déplacements et de sécuriser terrasses et objets légers.

L'Ardèche et une partie de l'ouest de la France épargnées

Le Rhône n’est pas un cas isolé : 85 départements français se trouvent sous le même niveau de vigilance ce 3 mai, dont tous ses voisins immédiats — Ain, Isère, Loire et Saône-et-Loire — tandis que l’Ardèche demeure la seule enclave au vert dans la région. À l’échelle nationale, les prévisionnistes annoncent une baisse sensible des températures et un risque d’orages disséminés jusqu’en début de nuit ; la carte sera réévaluée à 16 h. Prudence donc, même pour de courtes sorties.

Lire aussi : Jusqu'à 25 degrés cet après-midi : la météo du samedi 3 mai à Lyon