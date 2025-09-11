Actualité
Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo JEFF PACHOUD / AFP)

Situation à Gaza : les Ecologistes demandent au président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de sortir du silence

  • par Loane Carpano

    • Dans un courrier adressé au président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les Ecologistes appellent une nouvelle fois Fabrice Pannekoucke a sortir du silence concernant la situation à Gaza.

    Alors que le conflit continue de s'intensifier à Gaza, les Ecologistes du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ont décidé d'écrire une nouvelle fois à la Région le 5 septembre dernier. Dans le courrier envoyé au président Fabrice Pannekoucke, le groupe décrit "une tragédie", face à laquelle la Région "reste muette" depuis des mois : "Ce silence n’est pas neutre mais constitue bien une forme de complicité", dénoncent les Ecologistes.

    D'autant plus lorsque la dernière prise de parole de la Région concernant le conflit remonte aux attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 : "Nous avions unanimement dénoncé les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023. Depuis, la région refuse de s’exprimer", précisent les Ecologistes.

    Une "indignation à géométrie variable", qui, selon le groupe, risquerait de : "Décrédibiliser profondément les actions de la Région à l’étranger."

    "Nous refusons que notre collectivité puisse être accusée d’une complicité de crime contre l’humanité"

    "En tant que conseillers régionaux, nous refusons que notre collectivité puisse être accusée demain d’une complicité de crime contre l’humanité", alertent les Ecologistes.

    Dans cet élan, le groupe demande notamment au président de la Région : "L’adoption d’un texte condamnant les crimes commis à Gaza et exigeant un cessez-le-feu immédiat", "la suspension de tous les accords et partenariats en cours de la région avec des entreprises et des collectivités israéliennes tant que ce cessez-le-feu n’est pas effectif", ou encore, "le lancement d’actions concrètes de solidarité internationale en faveur de la société civile palestinienne", notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la reconstruction.

    Contactée sur le sujet, la Région n'a pas donné suite à nos sollicitations.

