Le supermarché chinois Paris Store a Vénissieux.

À Vénissieux, la boucherie d'un supermarché chinois fermée après un contrôle sanitaire

  • par Nathan Chaize

    • La préfecture du Rhône a fermé temporairement le rayon boucherie d'un supermarché chinois de Vénissieux en raison de manquements aux règles d'hygiène.

    Le rayon boucherie-traiteur du supermarché chinois Paris Store situé boulevard Irène Joliot Curie à Vénissieux a été fermé temporairement par les services de l'État après un contrôle sanitaire.

    Dans l'arrêté, les agents indiquent avoir constaté plusieurs manquements aux règles d'hygiène au cours de leur visite effectuée le 10 septembre. Ont été constaté "l'absence de traçabilité des denrées finies et semi-finies", "la méconnaissance des bonnes pratiques d'hygiène du personnel", ou encore "l'absence de plan de nettoyage et désinfection des locaux et des équipements".

    "Considérant que la poursuite des activités de traiteur et de boucherie, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs", l'établissement devra mettre en place une série de mesures corrective afin de rouvrir.

