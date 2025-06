50 000 € pour Gaza : à Lyon, le choix de financer l'UNRWA interroge l'opposition

Appelée à voter une subvention de 50 000 € à l'UNRWA, une partie de l'opposition au maire de Lyon s'est émue d'une telle décision, au regard des accusations dont a pu faire l'objet cette agence onusienne intervenant à Gaza.

Face à "l'insoutenable tragédie" en cours à Gaza, le conseil municipal de Lyon a adopté ce jeudi une délibération actant l'attribution d'une subvention de 50 000 € à l'UNRWA, agence onusienne intervenant notamment à Gaza. "Rien ne saurait justifier les déplacements forcés, les privations infligées à des millions de civils (...) Nous n'avons aucun droit à l'indifférence", a affirmé le maire écologiste Grégory Doucet.

"Nous n'avons aucun droit à l'indifférence", estime Grégory Doucet

Mardi, le Crif lui a adressé une lettre ouverte pour demander l'ajournement de cette délibération, au motif que "de nombreux agents (de l'UNRWA) sont indéniablement affiliés au Hamas ou au Jihad islamique". Des déclarations qui font écho aux accusations formulées par Israël en 2024. "Une enquête indépendante menée par l'ex-ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna pour les Nations unies n'a pas établi de lien entre l'UNRWA et le Hamas", a rappelé de son côté le maire de Lyon, soutenant que l'agence "accomplit un travail essentiel dans des conditions extrêmement difficiles".

Après une enquête interne parallèle, l'ONU avait par ailleurs décidé de licencier neuf employés qui "pourraient avoir été impliqués" dans ces attaques. La France, comme de nombreux pays occidentaux, a ensuite réaffirmé son soutien à l'UNRWA à plusieurs reprises. Elle a apporté une aide de 30 millions d'euros à l'agence onusienne en 2024 alors que cette dernière était en difficulté alors qu'une quinzaine de pays avaient temporairement suspendu leurs versements suite aux accusations d'Israël.

"Nous avons déjà voté des aides pour Gaza, ce n'est pas le sujet. Nous demandons que cet argent soit versé à une structure qui ne pose aucun souci"

Romain Billard, conseiller du groupe Droite, centre et indépendants

Des arguments qui n'ont pas su convaincre l'opposition, et notamment les groupes Pour Lyon et Droite, centre et indépendants, qui ont décidé de voter contre cette délibération. À l'image du conseiller Romain Billard qui ne reproche pas au maire de débloquer des fonds pour Gaza, mais estime que "le sujet est l'attributaire". "Il y a des doutes, des préoccupations par rapport à cet attributaire. Nous avons déjà voté des aides pour Gaza, ce n'est pas le sujet. Nous demandons que cet argent soit versé à une structure qui ne pose aucun souci", a-t-il lancé.

"Je suis choqué par cette délibéation, en faveur d'une organisation très controversée pour l'implication documentée de certains de ses agents dans le pogrom du 7 octobre", a ainsi lancé, plus critique encore, Jean-Dominique Durand. Le conseiller a par ailleurs tancé la délibération qu'il juge "déséquilibrée", à l'instar du président de la Région qui a accusé Grégory Doucet de mettre de l'huile sur le feu.

Grégory Doucet a écrit au maire de la ville israélienne de Beer-Sheva, jumelée avec Lyon

"Pas un mot sur notre ville jumelle israélienne de Beer-Sheva qui vient d'être frappée par un missile iranien", a-t-il poursuivi. S'il n'a pas répondu sur ce point, le maire de Lyon a bien écrit à l'édile israélien. La ville avec laquelle Lyon est jumelé depuis près de 50 ans a été lourdement frappée, un hôpital a notamment été touché. Lyon Capitale a pu consulter le courrier adressé par Grégory Doucet à son homologue, dans lequel fait part de sa "tristesse" et exprime ses "condoléances" et "le soutien sincère" de la Ville, alors que plusieurs personnes sont mortes dans ce bombardement.

Le maire écologiste appelle dans ce courrier à "réaffirmer avec force, notre attachement aux principes de la Convention de Genève". "Que le respect de la vie et des lois internationales guide le retour à la sérénité", conclut-il. Dans l'hémicycle, Grégory Doucet a évacué les critiques, considérant que "choisir l'UNRWA, c'est faire preuve de bon sens et de pragmatisme". "Aujourd'hui, l'UNRWA est l'une des organisations dont nous avons la garantie de la capacité d'intervention sur le territoire gazaoui", a-t-il conclu.

