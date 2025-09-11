Actualité
Le siège de la préfecture de l’Ain. (Capture d’écran Google Street View)

Pour les Journées du patrimoine, la préfecture de l'Ain et l'Hôtel du département ouvriront leurs portes

  • par Loane Carpano

    • La préfecture de l'Ain et l'Hôtel du département ouvriront leurs portes au public lors des Journées du patrimoine tenues les 20 et 21 septembre.

    A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la préfecture de l'Ain et l'Hôtel du département accueilleront le public les 20 et 21 septembre prochains à Bourg-en-Bresse. "Des visites guidées d’environ 1h15 sont proposées les deux matinées, avec plusieurs créneaux horaires de 8 h 40 à midi", explique la préfecture.

    Parmi les temps forts de la matinée, les visiteurs pourront : visiter le bureau de la préfète et le bureau du président du département, parcourir les salons d'honneur et les salles des délibérations, se promener dans les jardins du bâtiment, ou encore, profiter d'une exposition spéciale sur "les gendarmes résistants dans l'Ain".

    L'inscription à l'événement est obligatoire, tandis qu'une pièce d'identité sera demandée à l'entrée du bâtiment.

