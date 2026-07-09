L’entreprise iséroise SIDAS réitère son partenariat auprès du circuit mondial de trail, l’UTMB World Series, et accompagne, sur les courses, les trailers et leurs équipes avec son expertise du soin du pied.



Cette année, la société SIDAS, experte en soin et confort du pied, s’engage une nouvelle fois auprès du circuit de compétition internationale d'ultra-trail, l’UTMB World Series. Après un premier partenariat sur la zone Europe en 2025, en tant que fournisseur officiel, l’entreprise de footcare a réitéré son engagement sur les années 2026-2027. Toujours plus d’expertise et de pédagogie sur le soin du pied sont au rendez-vous sur plus de vingt-sept évènements UTMB World Series à travers le monde.

Une marque historique qui s’engage pour la santé



En 1981, trois comparses, Loïc David, Jacques Martin et Gabriel Pellicot, lancent SIDAS pour faire de la chaussure de ski française la plus confortable de la planète. Fournisseur équipementier de champions du ski français, tels que Luc Alphand et Edgar Grospiron (actuel président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, l’entreprise s’installe désormais dans un nouveau marché : le médical. L’expertise footcare commence alors son chemin en proposant des solutions thérapeutiques pour aujourd’hui réunir à la fois protections orthopédiques, crèmes, kits de soin, coussinets en gel et bien d’autres.

Le projet scientifique 0 to 100 de l'Université de Saint-Etienne, et soutenu par SIDAS, accompagne, sur dix-huit mois, quarante personnes autrefois sédentaires à performer un trail de 100km. (Crédit : DR)



Protéger ses pieds a une importance d’envergure pour la performance et l’endurance d’un trail. SIDAS le rappelle : il est “le premier point de contact avec le terrain et l’un des piliers d’une course réussie”. C’est de ce constat que l’entreprise iséroise, basée à Voiron, a lancé sa campagne au nom explicite “No finish line without footcare” (pas de ligne d’arrivée sans prendre soin de ses pieds). Une campagne destinée à tous les acteurs du milieu de l’ultra-trail : autant les coureurs pros et amateurs, que les staffs avec les coaches, les équipes et team managers.



Une place de choix au trail de Chamonix

Pour se faire entendre, SIDAS installera un stand d’accompagnement à l’HOKA UTMB Mont-Blanc organisé à Chamonix, du 24 au 30 août 2026. C’est au centre des congrès du Majestic que seront prodigués des conseils et solutions pendant et après la course pour prendre soin de ses pieds. Au programme ? Des analyses digitales d’orthopédie gratuites et des démonstrations, présentations et tests de produits de la marque : une parfaite recette pour en savoir plus sur la santé de nos pieds.

À Chamonix, ce sera aussi l’occasion pour le projet scientifique 0 to 100, imaginé par l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne et soutenu par SIDAS, d’acheminer vers son but final. Quarante personnes ont pris part à cette expérimentation dans laquelle les chercheurs vont tenter de prouver qu’en seulement dix-huit mois, des personnes d’abord sédentaires, peuvent “devenir finishers d’un ultra-trail de 100km”. Parmi les huit courses prévues dans la semaine, une constitue la première échéance sportive de l’expérience : celle de l’Experience Trail Courmayeur de 15km. Commencé en février 2026, le projet se conclura par la participation à la course objectif en août 2027.

SIDAS s’est expliqué sur sa décision de soutenir le projet, changer la vision de la performance : “plus inclusive, plus scientifique et plus humaine”. Plus qu'à soutenir l'initiative et tous les français qui peuvent briller à Chamonix.

Lire aussi : Haute-Savoie : TUDOR devient partenaire technique du circuit UTMB World Series



