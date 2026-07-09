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Photo d’illustration ©Antoine Merlet.

L'université Lyon 2 lance un appel aux dons pour soutenir son équipe de rugby féminin

  • par Loane Carpano

    • L'Université Lyon 2 lance un appel aux dons pour permettre à l'équipe universitaire de rugby féminin de participer aux "European University Games" 2026.

    Du 18 juillet au 1er août prochain, les joueuses de rugby de l'association sportive de l'Université de Lyon (AS UDL), tenteront de décrocher une médaille aux EUSA Games : un événement sportif universitaire, rassemblant plus de 2 000 athlètes issus de toute l'Europe

    Parmi les athlètes lyonnaises sélectionnées, figurent des étudiantes de l'Université Lumière Lyon 2. Pour soutenir ces sportives et leur permettre de participer à l'événement, l'établissement lance un appel aux dons : "Soutenir ces étudiantes, c'est investir dans des parcours d'excellence qui allient réussite universitaire, engagement sportif et ouverture sur l'Europe. À travers cet appel à la générosité, la Fondation Université Lumière Lyon 2 souhaite permettre à ces jeunes sportives de vivre une expérience exceptionnelle et de porter haut les valeurs de solidarité, d'égalité et de dépassement de soi qui nous rassemblent", explique Julia Bonaccorsi, présidente de la Fondation Université Lumière Lyon 2.

    Cette année, les "European University Games" se dérouleront à Salerne en Italie.

    Lire aussi : Les HCL, la Ville de Lyon et l'Université Lyon 1 appellent aux dons de tissus et d'organes

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