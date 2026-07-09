La plateforme de mobilités annonce l'arrivée d'une nouvelle offre à Lyon. Les usagers peuvent désormais commander un taxi en connaissant le tarif de leur course à l'avance.

C'est une petite révolution dans le monde des mobilités. La plateforme européenne Bolt annonce un changement majeur de ses services à Lyon. Le taxi à prix garanti vient s'ajouter au service de réservation de taxi classique implanté entre Rhône et Saône en 2024. Concrètement, les utilisateurs lyonnais peuvent commander un taxi tout en connaissant à l'avance le prix exact de leur course, combinant ainsi la fiabilité tarifaire du VTC avec la rapidité du taxi.

Si l'on regarde plus en détails, le chauffeur déclenche systématiquement son taximètre au début de la course, en se basant sur la réglementation en vigueur. À la fin du trajet, il saisit ensuite le montant réel du compteur dans l'application. L'usager paie ainsi toujours le montant le plus bas entre l'estimation annoncée au départ et le prix réel du taximètre. Cette nouvelle offre prend également en compte la fluidité du trafic. Si le trafic est léger et que le compteur est inférieur à l'estimation, le passager paie le prix du compteur. À l'inverse, si des embouteillages rallongent le trajet, le passager est protégé et ne paie que le prix initialement annoncé.

"Une flexibilité totale"

Selon un communiqué de presse de Bolt, cette évolution a été pensée "pour répondre à une forte demande des utilisateurs pour les prix fixes, offrant ainsi aux artisans taxis l'opportunité d'élargir leur clientèle." Pour accompagner ce nouveau service, l'entreprise propose aux taxis partenaires une commission préférentielle fixée à 8 %. A noter qu'une large flexibilité est laissée aux chauffeurs qui peuvent activer ou désactiver les catégories de leur choix (taximètre classique ou prix fixe) à tout moment depuis leur application.

"En complétant notre écosystème avec le taxi à prix garanti, nous offrons aux utilisateurs une flexibilité totale et une tranquillité d'esprit inédite : ils peuvent désormais allier la fluidité du taxi à la transparence tarifaire à laquelle ils sont habitués en VTC." explique Julien Mouyeket, directeur général de Bolt France.

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