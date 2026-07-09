Dans l’Ain, à compter du 8 juillet, la circulation et le stationnement des véhicules motorisés est interdit sur les chemins non goudronnés

Un nouvel arrêté préfectoral, entré en vigueur mercredi 8 juillet, restreint l'accès aux espaces naturels sensibles afin de limiter les départs de feu et faciliter l'intervention des secours.

Face à la vulnérabilité croissante des massifs de l'Ain, Louis-Xavier Thirode, préfet du département, a signé un nouvel arrêté préfectoral entré en vigueur mardi 8 juillet 2026. À compter de cette date, l'accès, la circulation et le stationnement de tout véhicule motorisé (voiture, moto, quad…) sont interdits sur les voies et chemins non goudronnés des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'ensemble du département.

L'arrêté vise à réduire les risques de départ de feu et à garantir un acheminement rapide des engins de secours en cas d'incendie. La mesure a été prise après avis favorable du Service départemental d'incendie et de secours ainsi que de l'Office national des forêts. La préfecture rappelle que le département est classé pour les jours à venir en risque sévère, en raison de la sécheresse des sols et des conditions météorologiques défavorables. Les épisodes de fortes chaleurs successifs depuis le début de l'été 2026 ont accentué la vulnérabilité des massifs aindinois.

Plusieurs catégories restent autorisées à circuler dans le cadre de leurs missions : les véhicules destinés aux activités agricoles et forestières, les services de secours, les forces de sécurité, les agents de l'Office national des forêts, les lieutenants de louveterie, ainsi que les agriculteurs pour la gestion des troupeaux et des récoltes. Les propriétaires et occupants des biens menacés doivent, quant à eux, emprunter l'itinéraire le plus court pour y accéder.

Toute infraction est passible d'une amende de 4e classe pouvant atteindre 750 euros. L'interdiction s'applique jusqu'à nouvel ordre. Un second arrêté, signé la veille, prohibe par ailleurs l'emploi du feu à l'air libre dans tout le département, ainsi que le tir de feux d'artifice et le lâcher de lanternes volantes. Le texte intégral est consultable sur le site des services de l'État dans l'Ain.