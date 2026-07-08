Haute-Savoie : TUDOR devient partenaire technique du circuit UTMB World Series

La manufacture horlogère suisse Tudor s'associe pour trois ans à l'UTMB World Series, le plus grand circuit mondial de trail running. Un partenariat qui doit démarrer dès le 10 juillet, à Verbier (Suisse) et qui confirme l'attrait grandissant des grandes marques pour cette discipline en plein essor.

La manufacture horlogère suisse Tudor et l'UTMB World Series ont annoncé, mercredi 8 juillet, un partenariat de trois ans. La marque, basée au Locle, devient officiellement "Partenaire Technique" du circuit mondial de trail running et accompagnera les coureurs sur l'ensemble des étapes de leurs courses.

Pour les deux entités, ce rapprochement repose sur des valeurs communes. L'UTMB World Series met en avant depuis plusieurs années sa philosophie "Meet Your Extraordinary", centrée sur le dépassement de soi dans des conditions extrêmes. Elle rejoint naturellement l'esprit "Born To Dare" que Tudor revendique depuis 2017, tourné vers celles et ceux qui repoussent leurs limites.

Frédéric Lénart, directeur général d'UTMB Group, s'est réjoui de ce partenariat, soulignant que terminer une épreuve UTMB World Series représente un accomplissement personnel majeur, que Tudor contribuera désormais à célébrer aux côtés des athlètes. " Devenir finisher d’un événement UTMB World Series représente un accomplissement profondément personnel, et nous sommes fiers de voir Tudor accompagner les coureurs à chaque étape de leur parcours."

Sur son site, Tudor précise : "les athlètes d’élite ne portent généralement pas de montres mécaniques, mais là n’est pas la question. L’essentiel est de célébrer la victoire. De graver l’arrivée dans les mémoires. De commémorer l’exploit. C’est là tout l’enjeu. Une Tudor, comprenez une montre de sport mécanique suisse robuste, représente l’esprit audacieux et inébranlable qui permet de battre des records et de redéfinir les limites. Ce même esprit imprègne chaque montre Tudor. Sur le sentier, tout est une question de mental. Hors du sentier, ce même esprit se retrouve au poignet des meilleurs coureurs de trail du monde. Une Tudor est un témoignage durable de l’engagement audacieux qu’il faut pour s’attaquer à un défi tel que l’UTMB World Series. C’est un totem de l’esprit indomptable qui caractérise chaque athlète ayant foulé le sentier de l’UTMB World Series. C’est une montre qui se mérite par ceux qui la portent, perpétuant la légende de ses propriétaires. Participer à l’UTMB World Series ne relève pas du hasard. Il n’y a pas d’accès facile. Une Tudor marque chaque étape de ce parcours. Chaque victoire. Chaque ligne d’arrivée franchie. Chaque exploit et les épreuves qui l’accompagnent."

Tom Evans remporte l'UTMB Mont Blanc en 2025 @UTMB

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Au-delà de l'aspect symbolique, cette alliance illustre aussi la montée en puissance du trail running, une discipline longtemps confidentielle qui attire désormais des marques venues d'horizons très différents de l'univers outdoor traditionnel, séduites par l'authenticité et l'esprit de communauté qui caractérisent ce sport.

Concrètement, Tudor sera visible sur l'ensemble des 67 événements du circuit UTMB World Series, organisés dans plus de 30 pays. Le partenariat démarrera dès le 10 juillet 2026, à l'occasion du Trail Verbier St-Bernard by UTMB, un choix loin d'être anodin puisque la marque est suisse et que sa manufacture, où toutes les montres sont assemblées et testées, se situe également en Suisse.

Une expérience spécifique sera par ailleurs proposée sur le parcours de l'UTMB Mont-Blanc lui-même, à un moment clé de la course pour les athlètes. Les détails de cette activation doivent être dévoilés ultérieurement.

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