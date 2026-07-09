Mission nature : trois projets sélectionnés en Auvergne-Rhône-Alpes

Le dispositif "Mission Nature" a rendu son verdict. Sur les 28 lauréats nationaux, trois d'entre eux viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

"Contribuer à la protection de la biodiversité près de chez soi". C'est l'ambition de "Mission Nature", dispositif lancé en 2023 par FDJ UNITED, en partenariat avec l’Office français de la biodiversité (OFB). Pour rappel, les lauréats sont financés grâce à des tirages spéciaux du loto organisés à l'occasion de la Fête de la Nature, les 18, 20, 23 et 25 mai.

Ces derniers ont permis de récolter près de 10 millions d'euros. Pour cette quatrième édition, 28 projets ont été sélectionnés dans l'Hexagone, dont 3 au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui recevront une subvention, pour l'instant estimée à 819 054 euros. Après le succès des dernières éditions, le dispositif a été prolongé et sera donc renouvelé l'année prochaine.

Deux projets en Auvergne, un seul en Rhône-Alpes

Pour le premier projet, direction l'Allier et les estives du Bourbonnais, situées entre Saint-Nicolas-des-Biefs et le Mayet-de-Montagne, parcelles privées et communales qui sont fragilisées par la déprise agricole et l’envahissement par la Fougère aigle. L'ambition est de sécuriser durablement l'emprise foncière via des acquisitions ou des baux emphytéotiques, de restaurer 4,4 hectares de prairies, mais aussi de "réinstaller une activité agricole durable."

Toujours en Auvergne, le domaine des Bombartier va faire peau neuve. Un projet qui repose sur trois piliers, la réduction des menaces sur le milieu naturel, la restauration des habitats et de leur fonction écologique, ainsi que la garantie sur le long terme d'une gestion écologique et agricole du site.

Enfin, le dernier projet lauréat de l'édition 2026 de "Mission Nature" se situe dans le Dauphiné (Isère). Partenaire du projet, Grenoble Alpes Métropole souhaite restaurer les prairies sèches des coteaux secs sur deux espaces naturels emblématiques du territoire : la Tour Sans Venin, vestige médiéval perché à 666 mètres d’altitude sur les contreforts du Vercors et le Rocher du Cornillon, en Chartreuse, où s’élevait autrefois un château. Une restauration destinée à répondre à plusieurs enjeux comme la lutte contre les risques d'incendie ou la préservation d'espèces protégées.

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