Sept courts-métrages récompensés lors du concours "Je filme ma formation en Auvergne-Rhône-Alpes"

Du matériel valant près d’un million d’euros a été volé sur un tournage de cinéma à Lyon. (Image d’illustration)

La Région a récompensé 7 courts-métrages à l’issue du concours "Je filme ma formation en Auvergne-Rhône-Alpes" le 21 avril.

À l’occasion de la 2e cérémonie régionale du concours "Je filme ma formation en Auvergne-Rhône-Alpes", la Région a récompensé le 21 avril dernier 7 courts-métrages, dont les prix ont été remis par Michèle Cédric, conseillère régionale déléguée à la formation et à l’emploi.

Cette année, 58 courts-métrages réalisés par 51 structures étaient en compétition au niveau régional. Le jury, composé de 35 professionnels de la formation, de l’orientation et de l’emploi sur le territoire, a ainsi choisi les films présentant le mieux les formations, les établissements ainsi que leurs débouchés en 3 minutes.

À noter qu’au niveau national, c’est la vidéo "L’autre côté du fils" réalisée par l’IUT de Roanne qui a reçu le trophée de diamant, soit la plus haute distinction du concours.

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Palmarès complet

Prix Infra Bac : CAP PSR : Portes ouvertes sur une formation pleine de saveurs ! Établissement régional d'enseignement adapté Portes du soleil - Montélimar (26) ;

Prix Apprentissage : Journal de 16 h 30 - Reportage sur le BTS SAM, Lycée Tézenas du Montcel - Saint Etienne (42) ;

Prix Bac : Le Bon, la Brute et le Microtechnicien …, Lycée professionnel Françoise Dolto - Fontanil-Cornillon (39) ;

Prix Ingénieurs : Ins'à l'international – INSA de Lyon, Villeurbanne (Métropole de Lyon) ;

Prix Formation continue : Tourismon, IFA - Lyon (69) ;

Prix du public : Un plat chaud, un cœur chaud, Vatel Academy - Marcy-l’Etoile (69) ;

Prix spécial du jury : Blouse blanche, cœur battant, Institut de formation en soins infirmiers - hôpital Le Vinatier - Bron (69).

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