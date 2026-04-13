Cinq films coproduits par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma figurent dans la sélection officielle du festival de Cannes 2026.

Déroulez le tapis rouge. Cinq films coproduits par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et réalisés dans la région figurent d'ores et déjà dans la sélection officielle du 79e festival de Cannes. Tournés entre Lyon, Caluire, Annecy et Bourg-lès-Valence, les longs-métrages seront projetés du 12 au 23 mai dans le cadre du festival.

Dans la sélection officielle révélée par le délégué général du festival, Thierry Frémaux et la présidente Iris Knobloch, figure La vie d'une femme, le deuxième long-métrage de Charline Bourgeois-Tacquet, retenu parmi les films en compétition de la Sélection officielle. Un long-métrage tourné en région lyonnaise, notamment à Lyon et Villeurbanne, à Perouges dans l’Ain, et en Savoie à Bourg-Saint-Maurice et Les Chapelles qui sortira en salle courant 2026.

Séances spéciales, concours, Cannes Première

Seconde sélection, le film d'animation Le corset de Louis Clichy dans la sélection Un certain regard. Un film dont une partie de la fabrication a été assurée par le studio Les Astronautes, installé à la Cartoucherie de Bourg-lès-Valence, ainsi que par le studio Amopix à Annecy.

Dans la sélection Cannes Première, c'est le sixième long-métrage de Daniel Auteuil, La troisième Nuit qui représentera la région. Une partie de son tournage s’est déroulée à Lyon, notamment au Palais de la Bourse, dans la basilique de Fourvière et dans le Vieux Lyon.

D'autres annonces à venir ?

Dans la section "Séances spéciales" sera projeté Les survivants du Che, réalisé par Christophe Dimitri Réveille : un documentaire qui mélange fiction et animation et mettant en lumière le parcours de trois guérilleros qui ont juré allégeance à Che Guevara et l’ont suivi dans son combat pour exporter la révolution. Enfin, La bataille de Gaulle : l'âge de fer, la première partie du diptyque d’Antonin Baudry, sera présenté en Sélection officielle – Hors Compétition.

Thierry Frémaux indique que la sélection n'est pas encore tout à fait exhaustive et qu'elle pourrait être complétée dans les jours et semaines à venir par d'autres annonces.

Lire aussi : Cinéma : de nombreux tournages prévus à Lyon dans les prochains mois