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La liste d'union de la gauche aux sénatoriales
La liste d’union de la gauche menée par Thomas Dossus. Photo d’archives

Sénatoriales : Les Socialistes appelle à l'union derrière Thomas Dossus

  • Par Lisa Pillaud

    • À quelques jours des élections sénatoriales, les Socialistes lyonnais appellent les électeurs de gauche à se rassembler derrière la liste conduite par l’écologiste Thomas Dossus.

    "L’Union est la solution. La scission, un naufrage." Dans un communiqué transmis ce samedi 19 septembre, les Socialistes appellent à voter pour la liste menée par Thomas Dossus lors des élections sénatoriales le 27 septembre prochain. Pour rappel, cette liste réunit Les Écologistes, le Parti socialiste, le Parti communiste français et Place publique.

    Le PS revendique l’unité de la majorité municipale lyonnaise et présente la liste "AGIR pour le Rhône" comme le prolongement de cette alliance. Les Socialistes mettent en avant le bilan de la majorité municipale lyonnaise, citant notamment la végétalisation, la rénovation des écoles, l’action du CCAS et les politiques de tranquillité publique. Ils défendent plus largement une ligne "solidaire et écologique" et estiment que seule une union des forces de gauche peut permettre de constituer une "alternative crédible".

    Trois listes concurrentes à gauche

    Cet appel intervient dans un contexte où la gauche est particulièrement fragmentée à l'approche de ces élections sénatoriales. La liste de Thomas Dossus a été constituée sans La France insoumise. Une configuration que le sénateur écologiste sortant assume, en s’appuyant notamment sur les rapports de force issus des dernières élections municipales.

    Mais, cette union n’a pas empêché l’apparition de listes concurrentes. Bruno Bernard, ancien président écologiste de la Métropole de Lyon, a décidé de présenter sa propre liste. Et LFI a sa propre liste, emmené par le député Gabriel Amard.

    Aussi, l’Arc unitaire du Rhône, réunissant Génération·s, L’Après et Debout !, a annoncé qu’il ne soutiendrait pas la liste de Thomas Dossus. Il conteste notamment la présence d’Hélène Geoffroy, ancienne maire de Vaulx-en-Velin, en deuxième position de la liste.

    Face à la multiplication des candidatures à gauche, le Parti socialiste lyonnais choisit donc de mettre l’accent sur le rassemblement. Les Socialistes appellent les électeurs à voter pour la liste de Thomas Dossus, en mettant en garde contre une dispersion des voix qui pourrait profiter à la droite. Reste à savoir si cette consigne de vote sera suivie.

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