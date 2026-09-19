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Le ciel sera dégagé et ensoleillé ce week-end. Photo illustration

Météo : Des températures encore élevées ce week-end à Lyon

  • Par Lisa Pillaud

    • Après une fin de semaine ensoleillée, les températures continuent de grimper ce week-end.

    Ce samedi 19 septembre matin, le thermomètre affichera environ 12 à 13 °C à Lyon. Le ciel sera dégagé avec seulement quelques nuages. Et les températures vont rapidement augmenter. Elles pourront aller jusqu'à 27 degrés dans l'après-midi.

    Des températures supérieures aux normales de saison

    Dimanche 20 septembre, le soleil sera encore au rendez-vous et la chaleur montera encore d'un cran. Après une matinée fraîche autour de 12 degrés, les températures atteindront les 29 degrés l'après-midi. Des températures encore au-dessus des normales de saison.

    L'ambiance est encore estivale avec ce week-end encore chaud en perspective.

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