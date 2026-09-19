Septeo s'offre Backyou, solution cloud de Saône-et-Loire

Le groupe héraultais poursuit sa stratégie de croissance externe en s'offrant Backyou, solution cloud de Saône-et-Loire.

Le groupe Septeo, un éditeur de logiciels spécialisés dans le monde juridique et immobilier (560 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 3 600 salariés), dont le siège social est situé à Lattes, dans l'Hérault, a annoncé l'acquisition de Backyou, situé à Mâcon, en Saône-et-Loire, qui propose des solutions cloud dédiées à la commercialisation et à la gestion des groupes et des événements.

Avec cette opération, Septeo complète son pôle Hospitality en y intégrant le segment du MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events), un maillon qui manquait jusqu'ici à sa chaîne de valeur, laquelle couvrait déjà la distribution, la réservation, le revenue management, la relation client, le paiement et l'analyse de performance. La plateforme Backyou digitalise l'ensemble du cycle commercial et opérationnel des groupes et événements, de la captation des demandes jusqu'au pilotage de la performance, avec des briques d'intelligence artificielle intégrées.

Fondée il y a treize ans, Backyou revendique plus de 2 000 établissements clients dans 32 pays et une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 100% depuis janvier 2025. Son dirigeant, Antoine de Corson, reste à la tête de la société et prendra la responsabilité de l'offre MICE au sein du pôle Septeo Hospitality, qui compte déjà plus de 10 000 clients en Europe.

"Rejoindre Septeo nous donne les moyens d'accélérer sans renoncer à ce qui fait notre force", explique-t-il affirmant vouloir continuer à faire évoluer une plateforme ouverte, portée par la puissance d'innovation et la présence européenne de Septeo.

Du côté de Septeo, Jean-Paul Grimalt, directeur général du pôle Septeo Hospitality, présente cette acquisition comme un accélérateur de la conquête du marché européen, sur "un segment où aucun acteur ne s'est encore imposé à l'échelle du continent". Il souligne qu'en reliant demande commerciale, exécution opérationnelle et pilotage du revenu, le groupe dispose désormais des expertises et technologies nécessaires pour bâtir une référence européenne de la gestion des groupes et événements.

Fait notable : la solution restera ouverte à l'ensemble du marché, y compris aux hôteliers équipés d'un PMS concurrent. Les clients actuels conservent leurs usages et connectivités, et Backyou continuera de s'appuyer sur son API pour ses partenaires technologiques existants.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance externe de Septeo, qui ambitionne de devenir le champion européen du logiciel métier à forte valeur ajoutée, avec plus de 100 millions d'euros investis chaque année en R&D.