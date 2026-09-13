Sénatoriales : l’Arc unitaire ne soutiendra pas la liste de Thomas Dossus

La liste de l’union de la gauche est menée par Thomas Dossus.

L'arc unitaire du Rhône (Génération·s, L’Après et Debout !) a annoncé son refus de soutenir la liste d'union de la gauche portée par Thomas Dossus (Ecologistes).

La gauche continue de se diviser à quelques jours des prochaines élections sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre prochain.

Dans un communiqué, Génération·s, L’Après et Debout !, réunis au sein de l’Arc unitaire du Rhône, annoncent qu’ils ne soutiendront pas la liste d’union conduite par l’écologiste Thomas Dossus qui rassemble le Parti socialiste, le Parti communiste et Place publique, et sans La France insoumise. En cause notamment, la présence d’Hélène Geoffroy en deuxième position.

Les trois formations affirment avoir alerté le Parti socialiste dès cet été sur leur opposition à cette candidature et à la place accordée à l’ancienne maire de Vaulx-en-Velin. En effet, elles l'accusent d'avoir "œuvré contre l’union de la gauche" et d'avoir été "l’une des actrices principales de la défaite de la gauche aux élections métropolitaines de 2026".

"L’accord national entre les écologistes et le PS a depuis confirmé la candidature en 2e position sur la liste conduite par Thomas Dossus, rendant impossible tout soutien à cette liste", indique Jean-Vincent Jéhanno, représentant de l'Après 69.

Une nouvelle fissure à gauche

Pour l'Arc unitaire, seul un projet directement inspiré du Nouveau Front populaire, réunissant "toute la gauche" pourrait permettre de combattre efficacement la droite et l’extrême droite.

Il regrette la présence de trois listes concurrentes à gauche avec le risque de perdre un siège globalement : "Nous refusons de participer à cette division. Aussi nous appelons chaque électeur du scrutin sénatorial du Rhône à se prononcer librement par son vote contre la droite et l'extrême droite".

Cette prise de position marque une nouvelle fissure dans l’union de la gauche rhodanienne à deux semaines des élections sénatoriales.