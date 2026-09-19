Culture
La comédie musicale Dear World de Jean Lacornerie © Polly in Wonderland

Rentrée culturelle au Théâtre de la Renaissance : en avant la musique  !

  • Par Caïn Marchenoir

    • Du côté d’Oullins, au théâtre de la Renaissance, Hugo Frison présente sa troisième saison et reste fidèle à ses fondamentaux. Plus que jamais il entend “donner à voir la construction sonore au plateau”.

    Dans les deux salles du théâtre, aussi bien que dans le Bac à Traille (une ancienne église désacralisée située quelques encablures plus bas), il y aura donc profusion de spectacles musicaux et de concerts. Avec les artistes associés à la Renaissance que sont la violoncelliste Noémi Boutin, le danseur et chorégraphe Yuval Pick mais aussi les jeunes comédiens et comédiennes du Compagnonnage-Théâtre.

    D’ailleurs la saison débutera en musique avec Les Rues Sonores (du 24 au 27 septembre), un événement qui permet aux artistes liés au théâtre de se produire un peu partout, en plein air, dans les rues environnantes.

    Théâtre d’objets

    Autre temps fort, la troisième édition du festival Au Fil d’Avril, un événement dédié au théâtre d’objets et à la marionnette, pour les enfants mais aussi pour les adultes (mais ce sera en deuxième partie de saison, du 31 mars au 14 avril.)

    Malgré une légère baisse des subventions, l’affiche reste dense. Elle offre pas moins de 42 spectacles dont 16 créations.

    Pandax © Denis Chaperon

    Parmi toutes ces propositions, signalons Pandax (du 19 au 21 novembre) un spectacle sous chapiteau qui témoigne de la place importante occupée par les arts circassiens au sein de la programmation 2026-2027. Le pitch : cinq frères qui se retrouvent pour les obsèques de leur père. Lorsqu’ils en reviennent, dans une Fiat Panda, l’urne à la place… du mort, soudain, c’est l’accident. Qui donne lieu à un tourbillon d’acrobaties, où les cinq frangins se chamaillent avant de finir par coopérer.

    Le retour de Jean Lacornerie
    Autre rendez-vous important, Dear World (du 15 au 18 décembre), un spectacle musical mis en scène par un ex-patron des lieux, Jean Lacornerie. Il est signé par Jerry Herman, un maître de la comédie musicale à Broadway. Genre particulièrement apprécié par Lacornerie, et dans lequel il excelle : il a déjà mis en scène, entre autres pièces musicales : West Side Story, Bells Are Ringing, Pajama Game.

    www.theatrelarenaissance.com

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