Craquage signe le retour de Marion Mezadorian à Caluire et à Irigny, après une première venue remarquée l’an dernier au théâtre de Mornant.

Avec ce seul en scène à la fois drôle et profondément humain, la comédienne confirme son talent pour faire émerger, derrière le rire, les failles et les contradictions de notre époque.

En incarnant une galerie de personnages du quotidien, elle donne corps à ces instants de bascule où les émotions, trop longtemps contenues, finissent par éclater.

Chaque situation, aussi familière qu’absurde, révèle avec finesse les tensions qui traversent nos vies : pression sociale, difficulté à trouver sa place ou simplement à dire ce que l’on ressent. Sans jamais céder à la facilité ni à la caricature, Marion Mezadorian compose un spectacle d’une grande justesse, où tendresse, énergie et précision d’interprétation se répondent avec une remarquable fluidité.

Craquage est une création aussi drôle que sensible, qui rappelle que le théâtre sait transformer les petits débordements du quotidien en un miroir éclairant de nos fragilités contemporaines.

Craquage – Le 24 septembre au Radiant-Bellevue de Caluire et le 3 octobre au Sémaphore, Irigny