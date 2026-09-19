La Biennale d’art contemporain fait son grand retour à Lyon

Des visites commentées sont prévues au Musée des tissus. Photo Biennale.

Top départ pour la Biennale d’art contemporain. Cette 18e édition ouvre ses portes au public ce samedi 19 septembre.

Après plusieurs jours de préparation et de découverte réservés aux professionnels, la 18e Biennale d’art contemporain ouvre officiellement ses portes au public ce samedi 19 septembre.

Pendant près de trois mois, jusqu'au 13 décembre, plusieurs artistes français et internationaux vont investir des lieux de Lyon et de la métropole.

Intitulée « Passer d’un rêve à l’autre », cette édition invite à s’interroger sur notre époque, nos modes de vie et les transformations de la société.

Une nocturne au Musée d'art contemporain

Mais alors, par où commencer ? Pour ce week-end d'ouverture, le Musée d’art contemporain de Lyon propose une programmation particulière : une nocturne est prévue jusqu’à 23 h 30, avec des DJ sets en plein air de 15 à 23 heures.

Difficile aussi de faire l’impasse sur Les Grandes Locos, à La Mulatière. Installé dans une ancienne friche ferroviaire, le site offre l’un des cadres les plus impressionnants de cette édition.

Les vastes espaces industriels permettent aux artistes de présenter des installations monumentales. Le lieu est aussi l’occasion de découvrir une autre facette de la Biennale, loin des salles de musée traditionnelles.

Des musées aux espaces publics

La Biennale investit également le Musée des Tissus, dans le 2e arrondissement afin de lier la création contemporaine à l’histoire textile lyonnaise.

Mais la Biennale ne s'arrête pas aux musées. Plusieurs projets prennent place dans l’espace public, notamment au cloître du Musée des Beaux-Arts, dans le quartier Part-Dieu ou encore au parking Saint-Antoine.

Un pass à 25 euros est proposé permettant aux visiteurs de revenir plusieurs fois et découvrir différents sites.

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