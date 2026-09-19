Trois Lyonnais en finale du Hip Hop Talents

Ils seront trois à représenter Lyon lors de la finale nationale du tremplin Hip Hop Talents, ce samedi 19 septembre à Paris.

Amalia dans la catégorie Rap, Magiicarts en Street Art et Jakson en Danse : ils sont trois Lyonnais à s'être hissés en finale du Hip Hop Talent. Elle a lieu ce samedi 19 septembre à la Gaîté Lyrique (Paris). Le programme est le suivant : finale street art à 14 heures, rap à 16 heures et, enfin, danse à 16 h 45.

Qui sont ces Lyonnais finalistes ?

Côté rap, Amalia a développé un univers à la croisée du rap et de la pop avec une attention portée aux mélodies. Dans la catégorie street art, Magiicarts mêle symbolisme et influences surréalistes. Originaire de la Martinique, il a découvert la bombe de peinture lors d'un atelier en classe de cinquième. Enfin, pour la danse, Jackson, professeur depuis vingt ans, défend une approche fondée sur la musicalité, la précision et la transmission.

Après s’être qualifiés lors de l’étape lyonnaise au Transbordeur, ils tenteront de décrocher le titre national chacun dans leur catégorie. Les artistes seront départagés par un jury composé du rappeur Rim'K, de la street artiste Fafi, de la chorégraphe Tashinda et de l'animateur radio Fred Musa, parrain du concours.

15 000 euros à gagner

L'objectif affiché du tremplin est de dépasser le simple format de compétition. Les organisateurs veulent proposer aux artistes un véritable accélérateur de carrière, en leur permettant de structurer et de développer leur projet artistique.

Chaque lauréat bénéficiera d'une dotation globale de 15 000 euros, composée d'un chèque de 5 000 euros et d'une bourse d'accompagnement personnalisée de 10 000 euros.