Journées du patrimoine : cinq lieux inaccessibles au public ouvrent leurs portes

Le jardin botanique du parc de la Tête d’Or fait découvrir ses coulisses. Photo illustration @William Pham

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plusieurs sites habituellement fermés au public seront exceptionnellement accessibles à Lyon.

Pour les Journées du patrimoine, ce samedi 19 et dimanche 20 septembre, des lieux inaccessibles au public ouvrent leurs portes le temps d'un week-end.

1. L’École nationale des Finances publiques

C'est un lieu connu de tous, mais dont on ignore souvent ce qu'il se cache derrière les remparts. Installée au fort Saint-Jean, sur les hauteurs de la Croix-Rousse, l’École nationale des Finances publiques (ENFiP) ouvre exceptionnellement les portes ce dimanche 20 septembre.

Le public pourra notamment découvrir les cours d’honneur, les jardins, le chemin de ronde, la grande bibliothèque et les espaces d’accueil. Des visites historiques sont également proposées.

Les origines de ce site militaire remontent au XVIe siècle, occupe une position stratégique au-dessus de la Saône. Le fort a été intégré à la ceinture de fortifications construite autour de Lyon au XIXe siècle. Depuis 2001, il appartient au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et accueille aujourd’hui l’ENFiP.

2. Les coulisses du Jardin botanique de la Tête d’Or

Les équipes de Lyon Nature proposent une visite d'une heure et demie dans les coulisses du Jardin botanique de la Tête d’Or.

Les curieux pourront pénétrer dans des espaces « d’ordinaire inaccessibles », et découvrir notamment le travail quotidien des jardiniers.

Les visites sont proposées samedi et dimanche à 10 heures, 14 heures et 16 heures.

3. Le Palais Saint-Jean

À quelques pas de la cathédrale Saint-Jean se trouve un bâtiment que les passants connaissent moins : le Palais Saint-Jean. Ancien palais épiscopal, le bâtiment abrite aujourd’hui l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, fondée en 1700.

À l’occasion des Journées du patrimoine, une partie du palais sera accessible au public ce samedi 19 septembre. Deux visites sont prévues : de 9 h 30 à 12 h 30, puis de 13 h 30 à 16 h 30. Les visiteurs pourront découvrir les salons, la bibliothèque de l’Académie et de nombreux documents issus de ses archives.

4. La Villa Berliet

Direction le 3e arrondissement et le quartier de Montchat. C’est ici que Marius Berliet fit construire sa maison familiale au début du XXe siècle.

Achevée en 1912, la Villa Berliet ne ressemble pas vraiment aux demeures bourgeoises traditionnelles de l’époque. L’industriel lyonnais avait choisi l’Art nouveau et confié la décoration à deux artistes renommés : Jacques Gruber et Louis Majorelle. La villa est inscrite depuis 1989 au titre des Monuments historiques.

Ce week-end, la villa ouvre ses portes de 10 à 18 heures.

5. L’Hôtel du gouverneur militaire de Lyon

Installé place Bellecour, l’Hôtel du gouverneur militaire de Lyon fait partie des bâtiments emblématiques de la Presqu’île.

Ce week-end, le ministère des Armées ouvre exceptionnellement les portes de cet hôtel particulier, siège du gouverneur militaire de Lyon. Les visiteurs pourront notamment découvrir les espaces de réception et les pièces historiques de l’hôtel.

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