Bruno Bernard part aux sénatoriales face aux écologistes

Bruno Bernard présente sa liste aux sénatoriales pour proposer “une alternative” à Amard (LFI) et Geoffroy (PS)

L’ancien président écologiste de la Métropole de Lyon a déposé ce vendredi sa liste pour les élections sénatoriales. Elle sera composée principalement d’écologistes et d’élus qui l’ont accompagné lors de ses six années à la tête de l’agglomération. Thomas Dossus, sénateur sortant et tête de liste d’une union de la gauche sans les Insoumis, estimait cette semaine que les rumeurs autour de la candidature de Bruno Bernard étaient infondées ou répondaient à des stratégies de négociation avec les socialistes. Il va devoir, comme Les Républicains, faire face à une liste concurrente. “Si l’offre de droite est très pléthorique, il n’y avait que deux listes de gauche. Beaucoup de grands électeurs ne se retrouvaient ni dans l’une ni dans l’autre. Je ne me résous pas à ce qu’il y ait des bulletins nuls”, justifie Bruno Bernard à Lyon Capitale. Anticipant sa future exclusion des écologistes, il s’est mis en retrait de son parti.

Difficile de ne pas voir dans sa candidature, une forme de revanche sur les Insoumis et Hélène Geoffroy, numéro deux sur la liste de Thomas Dossus, qu’il rend responsable de sa défaite lors des élections métropolitaines de mars dernier. “J’ai eu des témoignages de grands électeurs qui ne veulent pas voter pour la liste de Thomas Dossus à cause d’elle. On veut répondre à une demande d’offre positive. Si des gens ne voulaient pas voter pour Gabriel Amard ou pour Hélène Geoffroy, c’est en lien avec leur incapacité de sceller un accord technique qui nous aurait permis de garder la métropole. L’encadrement des loyers, le RSJ jeune ou la rive droite du Rhône ne seraient pas arrêtés si nous avions fait cet accord. Ça a laissé une trace importante”, poursuit Bruno Bernard.

Dans un communiqué de presse, la liste menée par le sénateur écologiste sortant Thomas Dossus a déploré la candidature de Bruno Bernard : "la division ne prépare pas la victoire de la gauche et de l’écologie. Elle prépare celle de la droite". Les élections sénatoriales auront lieu le 27 septembre prochain.

