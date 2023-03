Sécurité : la Ville de Lyon va déployer 18 nouvelles caméras d'ici 2026

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a annoncé ce mercredi le déploiement de 18 nouvelles caméras nomades dans la ville d'ici 2026.

Ce mercredi 29 mars, le maire de Lyon, Grégory Doucet, et son adjoint à la sécurité, Mohamed Chihi, ont présenté le bilan de l'audit de l'inspection générale des services concernant la vidéosurveillance à Lyon. A cette occasion, Grégory Doucet a annoncé, "nous porterons le nombre de caméras à 600 d'ici la fin du mandat".

601 caméras au total

Concrètement, la Ville dispose déjà de 571 caméras fixes, dites "dôme 360", et de 12 caméras nomades. Six modèles nomades seront ainsi déployés chaque année d'ici 2026, portant le parc de caméras total à 601.

Ces caméras, sont toutefois pointés du doigt par l'audit pour leur mauvaise qualité d'image, elles sont parmi les moins utilisées du parc actuels. La Ville de Lyon justifie leur utilisation par leur adaptabilité. En effet, l'audit note notamment le mauvais placement de certaines caméras, quasi-inutilisées à Gerland ou à la cité internationale. La Ville va donc en redéployer une partie et la mise en place de nouvelles caméras nomades permettra "de tester et d'avoir plus d'agilité", a expliqué Grégory Doucet.