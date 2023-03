Deux Lyonnais en demi-finale France du plus grand stand-up scientifique du monde

Deux doctorants de l'Université de Lyon ont été sélectionnés pour participer à la demi-finale française du concours international "Ma thèse en 180 secondes".

Lucie Boël (Lyon 3) et Gautier Valentin (Insa Lyon) ont été distingués, le 21 mars dernier, du Prix du public et du 1er prix du jury lors de la finale lyonnaise du concours "Ma thèse en 180 secondes".

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Ils étaient 12 doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne à exposer, en 3 minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Lire aussi : Finale lyonnaise de "Ma thèse en 180 secondes" : 3 minutes pour convaincre

Forts de leur victoire lyonnaise, Lucie Boël et Valentin Gautier ont automatiquement été sélectionnés pour participer à la demi-finale France du concours, qui se déroule jeudi 30 mars 2023 à Paris, qui accueillera 54 doctorants du pays.

Seulement 16 seront retenus pour la finale France de mai, avant la finale internationale à l'automne.

" La recherche démarre de l'ignorance " Lucie Boël, doctorante en philosophie des sciences

Lucie Boël étudie la philosophie des sciences. Objet de sa thèse : "Heuristique de l’ignorance en sciences : comment les ignorances structurent la pratique scientifique".

"On ne sait pas tout. Cela part d'un constat simple : avant de se concentrer sur la connaissance en sciences, on fait de la recherche. Si on savait tout, il n'y aurait rien à chercher à trouver. La recherche démarre de l'ignorance et l'idée est de voir comment cette ignorance va être modifiée, transformée au fil de la recherche et comment elle va influencer la recherche dans son processus."

Pour elle, "le public a une image un peu faussée de la sciences. Il a tendance à penser que la science est quelque chose de certain, qu'elle va parvenir à des vérités systématiquement alors qu'en fait, non, la science à la base c'ets l'ignorance".

"Partager la recherche" Valentin Gautier, doctorant en imagerie médicale et intelligence artificielle

Côté "sciences dures," Valentin Gautier a cette même volonté de "partager la recherche, faire connaître les différentes travaux de recherche et de montrer que ça peut être hyper intéressant même pour quelqu'un qui n'est pas forcément dans les sciences".

Athlètes de haut niveau

Les deux doctorants lyonnais expliquent comment ils se sont préparés, à base d'exercices de respiration, de coaching , d'imprévus aussi..