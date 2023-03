Le Rhône placé en vigilance jaune aux orages jeudi 30 mars 

Des orages pourraient éclater dès le milieu d’après-midi dans le Rhône et à Lyon. Crédits : christopher via Flickr

Les conditions météorologiques devraient se dégrader dans le Rhône jeudi 30 mars. Des orages sont attendus sur le département dans l’après-midi.

La pluie devrait faire son retour à Lyon et dans le Rhône jeudi 30 mars. Localement, ces précipitations pourraient s’accompagner d’orages, entre midi et 20 heures selon Météo France. Le département sera donc placé en vigilance jaune durant une bonne partie de la journée en raison du risque d’orages, mais aussi du vent.

Des rafales à 40 km/h

Des rafales pouvant souffler jusqu’à 40 km/h sont notamment attendues entre Rhône et Saône dans l’après-midi. À ce stade, les prévisions prévoient une amélioration de la météo dans la soirée.

Plusieurs autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes feront également l'objet de vigilances. Notamment l'Allier et l'Isère en raison du vent et l'Ain et la Haute-Savoie pour les orages.