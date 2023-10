Un vaste trafic de drogues démantelé en Saône-et-Loire

Vaste coup de filet en Saône-et-Loire. La police a démantelé un trafic de stupéfiants dont elle estime le montant entre 5 et 10 millions d’euros. Huit personnes ont été arrêtées.

L’opération s’est déroulée le vendredi 13 octobre en fin de matinée en Saône-et-Loire. L’antenne de l'Office anti-stupéfiant, des unités de la direction territoriale de la police judiciaire de Dijon, ainsi que des unités cynophiles des Directions départementales de la sécurité publique (DDSP) de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or, ont procédé au démantèlement d’un important trafic de drogues.

La police a notamment retrouvé 44 kg d’héroïne, 78 kg de produits de coupage, 2,5 kg de cocaïne ou encore 41 000 euros en liquide sur place. Elle estime le montant du trafic depuis le début de l’enquête, entre 5 et 10 millions d’euros.

Une enquête d’un an

L’enquête a commencé il y a un peu plus d’un an. L’antenne de l'Office anti-stupéfiants de la direction territoriale de la police judiciaire de Dijon s’est intéressée à un groupe d’individus résidant en Saône-et-Loire. Ils étaient alors soupçonnés "de se livrer à un trafic d’héroïne et de cocaïne à grande échelle entre les Pays-Bas, la Saône-et-Loire, notamment Chalon-sur-Saône et Le Creusot", explique la préfecture de Saône-et-Loire. D’autres grandes villes comme Lyon, Valence ou encore Dijon étaient également concernées.

Les trafiquants, six hommes et deux femmes, âgés de 18 à 39 ans, s’approvisionnaient au Bénélux ou auprès de grossistes en France. Ils livraient ensuite leur marchandise dans les villes précédemment citées grâce à la technique du "go-fast".

Les huit personnes interpellées étaient déjà connues des services de police, notamment pour "des infractions relatives aux stupéfiants", précise le communiqué. Mardi 17 octobre, ils ont été présentés au tribunal de Chalon-sur-Saône. Tous ont été mis en examen et incarcérés.