"Santé-Sécurité-Justice" : la nouvelle convention signée entre les HCL et la préfecture du Rhône 

Ce mardi, les Hospices Civils de Lyon, la préfecture du Rhône, le Parquet de Lyon, le groupement de gendarmerie départementale du Rhône et la police nationale du Rhône ont signé une nouvelle convention Santé-Sécurité-Justice afin "d’assurer la sécurité des personnes" sur les sites des HCL et "prendre en charge les personnes vulnérables."

Accueillir, sécuriser les établissements et mieux prendre en charge les personnes vulnérables. Ce mardi 23 avril, les Hospices Civils de Lyon (HCL), la préfecture du Rhône, le groupement de gendarmerie départementale du Rhône et la police nationale du Rhône ont signé une nouvelle convention intitulée "Santé-Sécurité-Justice", ont annoncé les HCL ce mardi dans un communiqué.

Améliorer les réponses et renforcer la coopération

Cette nouvelle convention "conçue comme une mise à jour de celle qui avait été signée par la direction centrale de la sécurité publique, la gendarmerie et les HCL en 2013", a donc pour vocation d’"améliorer les réponses aux sollicitations et renforcer la coopération entre les différents intervenants." Elle s’articulera en six axes principaux : sécuriser les établissements de santé, prendre en charge des victimes et des personnes vulnérables, la prise en charge "spécifique" des mineurs, les infractions commises au sein des établissements hospitaliers ou envers les personnels des 13 hôpitaux des HCL, l’exécution "des actes de police judiciaire, comme les saisies ou perquisitions judiciaires aux HCL" et enfin la prise en charge des personnes privées de liberté, notamment les détenus, prévenus et gardés à vue pris en charge aux HCL.

Face aux différentes situations, 31 fiches thématiques vont être mises à disposition des différents personnels. "Chaque fiche décline de façon opérationnelle les conduites à tenir pour chacune des parties", précisent les HCL. Tous auront les mêmes connaissances et opéreront les mêmes procédures "pour assurer la bonne continuité des services publics de la santé, de la police et de la justice", conclut enfin le communiqué.

