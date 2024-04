Les inscriptions pour la Run in Lyon ouvrent ce mercredi

Run in Lyon ©A.S.O. – Pascal Pérève

La célèbre course aura lieu le 6 octobre prochain dans les rues de la capitale des Gaules, proposant quatre types de parcours.

Les inscriptions pour le Run in Lyon seront ouvertes au grand public ce 24 avril. L'occasion pour des milliers de sportifs amateurs comme confirmés d'acheter leur dossard pour courir le 6 octobre. Chaque année, la course réunit ainsi près de 30 000 coureurs dans les rues de Lyon, venant parfois de loin.

4 euros par dossard versés à une association

Comme tous les ans, quatre parcours sont proposés aux coureurs dont un run solidaire de 5 kilomètres. Ainsi qu'une course de 10 kilomètres, un semi-marathon de 21 kilomètres et le marathon de 42 kilomètres. L'itinéraire pour cette édition 2024 n'a toutefois pas été révélé. En 2023, le marathon avait été remporté par Michael Bouché (2h25) chez les hommes et Sabine Ehrstrom (2h45) chez les femmes.

Lire aussi : Run In Lyon, un marathon au cœur de Lyon

Les inscriptions se font directement sur le site de l'évènement, moyennant 24 à 79 euros selon les formules. Chaque participant se voit remettre un dossard, dont le prix varie selon le parcours choisi et le jour d'achat. Ce tarif évolue également si le coureur participe seul, à deux ou à quatre. Il est également nécessaire de sélectionner un sas de départ en fonction de ses capacités et objectifs. Les détails sont disponibles sur le site ainsi qu'un guide de préparation pour les cinq mois d'attente avant la course.

Par ailleurs, Run in Lyon sélectionne chaque année une association partenaire qui reçoit une partie des recettes. Il s'agit cette année de l'association Entourage, qui lutte contre la précarité et l'exclusion sociale. Pour chaque dossard acheté, 4 euros seront ainsi reversé à l'organisation. Les coureurs qui le souhaitent pourront faire un don supplémentaire lors de leur inscription.

Lire aussi : Succès pour Run in Lyon sur fond de critiques