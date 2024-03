Les Hospices Civils de Lyon vont dévoiler cette semaine les locaux "rénovés et modernisés" de l'hôpital Louis Pradel à Bron.

Cela faisait 8 ans que les travaux avaient débuté au sein de l'hôpital Louis Pradel de Bron, appelé communément dans la métropole de Lyon "Cardio". Plus de 50 ans après son ouverture les HCL vont présenter cette semaine les nouveaux locaux de cet hôpital "à la pointe de la modernité des prises en charge cardiovasculaire, thoraciques et endocrinologiques."

Des travaux à 77,5 millions d'euros

Si les travaux avaient, à l'origine, pour but de rehausser le niveau de sécurité incendie de l'hôpital, le réaménagement de l'enceinte fut de bien plus grande ampleur. Grâce à ces travaux qui auront couté 77,5 millions d'euros dont 55 millions financés par l'Etat, 12 300 m2 du bâtiment ont été restructurés pour "améliorer les conditions de travail des professionnels et renforcer la qualité de vie et le confort hôtelier des patients et de leurs familles" expliquent les HCL dans un communiqué.

Désormais, toutes les unités de soins comportent 25 lits d'hospitalisation et les chambres disposent toutes de salles de bains et de climatisation. Deux salles de bloc opératoire ont également été créées au sein de l'hôpital qui compte 440 lits et places et qui fonctionne quotidiennement avec plus de 1400 professionnels de santé.

