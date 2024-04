Les Hospices civils de Lyon et le musée des Confluences ont signé un partenariat sur trois ans.

Alors que la nouvelle exposition du musée des Confluences, Epidémies, prendre soin du vivant, ouvre ses portes ce vendredi 12 avril à Lyon, les Hospices civils de Lyon et l'institution culturelle annoncent la signature d'un partenariat sur trois ans. Il doit permettre notamment de "de renforcer une collaboration qui existait déjà depuis l’ouverture du musée en 2014, incarnée notamment par de nombreuses actions de médiation culturelle menées dans les hôpitaux HCL depuis dix ans".

Lire aussi : Exposition au musée des Confluences : l’histoire des épidémies, un fléau biologique et social

Ce partenariat s'articulera autour de quatre axes : culturel avec des actions de médiation ; artistique avec notamment de projets de fresques ; scientifique et patrimonial. "Une vingtaine de médiations culturelles "hors les murs" seront réalisées annuellement par les équipes du musée des Confluences dans les différents hôpitaux des HCL tout au long de ces trois années de partenariat. Conçues à partir des collections du musée, ces médiations ont pour but d’amener la culture auprès des patients hospitalisés. Elles constituent l’origine de la collaboration entre le CHU et le musée, née pratiquement dès la création

de ce dernier, en 2014", expliquent les HCL dans un communiqué.