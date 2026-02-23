À table

Des restaurants lyonnais proposés à moitié prix pour le festival TheFork

  • par Loane Carpano

    • Du 15 février au 12 avril, 37 restaurants lyonnais proposent leur carte à moitié prix à l'occasion du festival TheFork.

    Les gourmands vont être contents. Du 15 février au 12 avril le festival TheFork revient en France et à Lyon. Initié par la plateforme culinaire TheFork, l'événement regroupe cette année plus de 1000 restaurants français, dont 37 tables lyonnaises. De la cuisine française du "Café de la Ficelle" aux spécialités italiennes de "Verdi", sans oublier les sushis de" Montchat Sushi", l'événement permet de profiter de -50% dans de nombreux lieux. L'occasion de déguster les plats des établissements lyonnais participants, à des prix plus accessibles et de dénicher de nouvelles adresses culinaires.

    Pour participer, il suffit aux utilisateurs de réserver leurs tables parmi celles proposées via l'application. Parmi les adresses proposant leurs recettes à moitié prix :

    • Montchat Sushi (3e)
    • Le Cintra (2e)
    • Sichone (1er)
    • Saisons (2e)
    • Fratelli Parisi (6e)
    • Penjabi Grill (2e)
    • Layali Beyrouth (3e)
    • L'Alsacien (1er)
    • Le Marélie Brotteaux (6e)
    • Le Verdi (6e)
    • Litani Mezza Bar (2e)
    • Libanais Lyon (3e)
    • Los Primos (1er)
    • Café de la Ficelle (5e)
    • Addis Abeba (3e)
    • Don Vito (8e)
    • La Rivière Kwai (1er)
    • Les petits siamois (2e)
    • Roi Alexandre (3e)
    • Casamore (6e)
    • Farfalla Café (6e)
    • Amessiam Youcan (5e)
    • Jordan Thomas Pizza (4e)
    • UFO (1er)
    • Puerta del Sol (6e)
    • Jour de Marché (6e)
    • Midi Minuit (2e)
    • Happy Day sushis (7e)
    • Lumen Coffee (2e)
    • Punch Coco (3e)
    • Le Pastalicious (8e)
    • Big Fernand (3e)
    • La grande brasserie Tête d'Or (6e)
    • Thaione sushis (7e)
    • Le roi Falafel (2e)
    • Fedelor 07 (7e)
    • Le Condé (2e)

    Lire aussi : Sept tables lyonnaises figurent dans le top 100 de The Fork en 2025

